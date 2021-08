ТВ «Мтавари архи» обвиняет СГБ в слежке за президентом, депутатами, НПО, бизнесменами и духовенством

Телекомпания «Мтавари архи» рассказала, что Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) вела предположительно прослушивание телефонных бесед президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольств, а также о предполагаемой слежкой за интимной жизнью представителей правящей Грузинской мечты, бизнесменов и представителей духовенства, в том числе гомосексуальных граждан.

Вечером первого августа генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия посвятил в своей передаче 30 минут чтению предположительных рапортов сотрудников СГБ. Передача символически совпала с 6-летием создания Службы государственной безопасности.

Согласно одному из предполагаемых рапортов СГБ, который зачитал Гварамия, и который, по его словам, датируется 2020 годом, один из депутатов Грузинской мечты, идентифицированный как «В», имел половые отношения с «E», и что СГБ решило вести за ними «оперативное наблюдение». В другом из рапортов подробно описывается, как просил еще один депутат Грузинской мечты о встрече своего полового партнера.

По словам Гварамия, Администрация правительства Грузии также была объектом наблюдения со стороны СГБ. В одной из записей фигурирует высокопоставленный представитель Администрации правительства «М», его помощник «М», и директор одной из организаций, а также «М». Согласно предполагаемому рапорту, М был заинтересован в возвращении отца своего полового партнера в Грузию, в связи с чем обратился за помощью к советнику тогдашнего премьер-министра Георгия Гахария. Еще одна запись касается телефонной беседы советника Гахария «И» со своим половым партнером.

Согласно одному из предполагаемых рапортов, зачитанных в прямом эфире генеральным директором ТВ «Мтавари архи», СГБ наблюдала за одним из лиц и его возможными гомосексуальными связями с представителями Грузинской мечты.

Следует отметить, что в распространенных телекомпанией «Мтавари архи» записях предполагаемых рапортов также фигурировал ряд случаев слежки за бизнесменами, в том числе гомосексуалами. Один из таких случаев касался встречи одного из бизнесменов и актера в гостинице в Тбилиси в ночное время.

«16 сентября текущего года основатель и директор ООО (…) «А», имеющий нетрадиционную сексуальную ориентацию, беседовал с интимным гей-партнером и просил его прийти на квартиру (…), на что последний согласился. Ориентир: обеспечение связи оперативно-техническим надзором», — зачитал Гварамия из предполагаемого рапорта сотрудника СГБ.

Вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе заявил, что распространенная информация о секретном прослушивании является очередной «фейковой новостью», которую распространил «т.н. медиа-менеджер, который на самом деле является одним из лидеров радикальной оппозиционной партии». «Это такие тексты, которые может написать любой человек», — добавил он.

«Civil Georgia» обратился за комментарием в Службу государственной безопасности Грузии, но получил отказ.

Телефонные разговоры президента, министров и представителей НПО

По словам Гварамия, один из документов с записями касается телефонного разговора между президентом Саломе Зурабишвили и депутатом от Грузинской мечты Гией Вольским относительно писем американских конгрессменов. Президент предположительно заявила, что не считает достаточными индивидуальные заявления депутатов Грузинской мечты в связи с письмами конгрессменов США.

Согласно другим предполагаемым рапортам сотрудников СГБ, которые зачитал в эфире Гварамия, СГБ также следила за директором по коммуникациям Администрации президента Натией Павлиашвили. В одной из таких предполагаемых записей протопресвитер ГПЦ Георгий Звиададзе говорит Натии Павлиашвили, что президент выразила ему возмущение в связи с Патриархией, о чем он поставит в курс дела Патриархию. Согласно рапортам, которые Гварамия читал в эфире телеканала, также были записаны телефонные разговоры Павлиашвили с грузинскими журналистами.

Согласно другому предполагаемому рапорту, опубликованному Никой Гварамия, в 2020 году режиссер Гога Хаиндрава и тогдашний министр юстиции, ныне министр культуры Теа Цулукиани обсуждали дело о предполагаемой попытке убийства журналиста телекомпании «Мтавари архи» Георгия Габуния гражданином Российской Федерации.

Еще один документ касался телефонной беседы заместителя директора НПО «Международная прозрачность – Грузия» Георгия Ониани с представителем НПО Центр социальной справедливости (ранее EMC) Гурамом Имнадзе в июне 2021 года, а также разговора Ониани с Георгием Мшвениерадзе, бывшим руководителем НПО Демократическая инициатива Грузии. Все трое вчера подтвердили в социальных сетях, что указанные телефонные разговоры действительно имели место.

По словам Гварамия, ультраправые лидеры также были объектами слежки. В частности, согласно одному из предполагаемых рапортов, с ультраправым активистом Гурамом Палавандишвили и директором Российско-грузинского центра Примакова Дмитрием Лорткипанидзе связался человек, идентифицированный как «С», чтобы побеседовать о представителях духовенства ГПЦ с гомосексуальной ориентацией. Согласно записям, Лорткипанидзе пояснил, что в обществе открыто говорят о «нетрадиционной» ориентации одного из епископов, а также священника Троицкого собора (Самеба) и главы одного из мужских монастырей. По словам Гварамия, СГБ приказал вести слежку за этими священниками.

Ответ СГБ

Служба госбезопасности отреагировала на обвинения во второй половине дня 2 августа, назвав материалы, опубликованные телекомпанией «Мтавари архи», «дезинформацией».

По заявлению СГБ, «эта дезинформация служит преднамеренной дискредитации Службы государственной безопасности, введению в заблуждение общественности и разжиганию недоверия к государственным институтам».

В заявлении СГБ также отмечается, что «в контексте информационной войны конкретное СМИ используют все средства, чтобы использовать ситуацию в стране для достижения своих политических целей и сделать общество более поляризованным».

«Дезинформационная кампания по дискредитации государственных ведомств является антигосударственным действием и отвечает интересам враждебной страны», — подчеркнула в заключение Служба госбезопасности.

