Евросоюз вызвал посла Грузии в связи с предполагаемым прослушиванием

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель сообщил журналистам 22 сентября, что вчера посол Грузии в Брюсселе Вахтанг Махароблишвили был вызван в Штаб-квартиру ЕС, чтобы прояснить позиции в связи предполагаемым скрытым прослушиванием за дипломатической миссией ЕС в стране.

Посол Харцель заявил, что предполагаемое слушание дипломатов Грузией «вызывает вопросы с точки зрения Венской конвенции, и мы не считаем естественным, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, вовлечена в подобных действиях против нас».

Он подчеркнул важность продолжения дискуссии о природе слежки.

Отметив, что любая Служба безопасности заинтересована в изучении угроз, в том числе по направлению терроризма или шпионажа, посол сказал, что слежка должна вестись с осторожностью и она должна подлежать контролю.

«Потому что, по другую сторону находятся частная жизнь людей, право на наличие личного пространства, и нельзя производить произвольную слежку за ними», — продолжил посол, добавив, что весь политический спектр Грузии должен сделать выводы из просочившихся предположительно из Службы госбезопасности Грузии файлов.

«Слежка не должна быть частью демократического общества», — сказал Карл Харцель.

12-13 сентября в Интернет просочились тысячи секретных записей предположительно из Службы государственной безопасности Грузии. Файлы содержат в основном информацию о духовных лицах, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих. В файлах представлены подробности разговоров посла ЕС Карла Харцеля, дипломатов США, посла Израиля и других дипломатов.

Пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано недавно заявил, что тайное прослушивание за дипломатической миссией ЕС в Грузии является «очень серьезным вопросом, поскольку это имеет значение для дипломатических отношений в рамках Венской конвенции». «Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте», — добавил он.

Оппозиция обвинила правящую Грузинскую мечту в использовании русских методов в управлении страной, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинил оппозиционные партии, в основном Единое национальное движение, в «фабрикации» файлов, просочившихся из СГБ Грузии. «Эта интенсивная кампания, которая была направлена против Церкви и правительства, а теперь против дипломатов, служит лишь узким политическим партийным интересам», — сказал Гарибашвили.

Генеральный секретарь Грузинской мечты и кандидат в мэры столицы Каха Каладзе сказал относительно прослушивания дипломатов, что «обязательно должны прослушивать тех, кого нужно прослушивать».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)