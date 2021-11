Саакашвили прекратит голодовку, если переведут на лечение в гражданскую клинику

По словам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, он согласится с настоятельной рекомендацией Европейского суда по правам человека о прекращении голодовки, если правительство Грузии согласится лечить его в гражданской клинике. Саакашвили также просит, чтобы медицинский консилиум принял решение, в какой многофункциональной и высокотехнологичной клинике будет обеспечено его лечение в период реабилитации после голодовки.

Экс-президент также требует, чтобы консилиум состоял только из профессионалов на паритетной основе, где половина консилиума будут составлять его представители, а половину назначит государство. По словам Саакашвили, решение этого консилиума должно быть обязательным, которому будут подчиняться обе стороны.

По словам Саакашвили, процесс реабилитации после голодовки намного сложнее, чем процесс управления голодовки, а в Глданской тюремной больнице нет ни надлежащих условий, ни квалифицированного медицинского персонала.

Однако, по словам экс-президента, он не может себе представить, как доверять персоналу учреждения, «тем, кто заставляет меня находиться в условиях пыток, и кадры насилия которых сегодня мы видели».

«Кроме того, тут нет никакой гарантии безопасности и защиты от психологического давления, что также является требованием Страсбургского суда», — написал Саакашвили.

По словам Саакашвили, военный госпиталь в городе Гори он также считает «большой угрозой», потому что «российские оккупационные войска и отряды спецназначения расположены в нескольких километрах от этого госпиталя, той России, которая является основным заказчиком моей ликвидации».

Кроме того, бывший президент сегодня рассказал о видеозаписях, опубликованных Пенитенциарной службой Министерства юстиции, из которых видно, что его переводят в Глданскую тюремную больницу против его воли. По словам Саакашвили, «эти записи ясно показывают, кто победитель, а кто на темной стороне».

«Кажется парадоксальным, почему власти опубликовали эти кадры. Однако этому парадоксу есть вполне понятное объяснение — крайне рассердить грузинских патриотов. Настолько, чтобы последующие провокации привели бы к гражданскому противостоянию, за которым последует вторжение России и оккупации страны под предлогом «нейтрализации угроз вдоль границ»», — сказал бывший президент, добавив: «я, как истинный патриот этой страны и основатель современного грузинского государства, не имею права не противостоять развитию этого катастрофического сценария. Моя голодовка уже становится оружием борьбы русских и действующей власти (Грузии), но не против меня, а против моей страны».

Призыв к Хоштария

Саакашвили также призвал лидера партии Дроа Элене Хоштария немедленно прекратить голодовку. Хоштария объявила голодовку в здании Парламента, требуя, чтобы Саакашвили перевели в гражданскую клинику.

Хоштария ответила Саакашвили, что не прекратит голодовку, пока не будет удовлетворена ее единственное требование о переводе Саакашвили в гражданскую клинику.

