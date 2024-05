Народный защитник говорит о преследовании протестующих на основании их политических убеждений, активности и взглядов

Народный защитник Грузии опубликовал 13 мая заявление, в котором содержится информация о результатах посещения задержанных на акциях протеста лиц, в том числе данные о предполагаемом применении чрезмерной силы и ненадлежащем обращении.

«Следует отметить, что в фактах нападений на представителей оппозиционных партий, журналистов и участников митинга имеются признаки преследования людей по признаку политических убеждений, активности и взглядов, что категорически противоречит индивидуальным правам человека, гарантируемым Конституцией и международными актами, а также основными принципами демократического общества и верховенства закона», – отмечает народный защитник Грузии.

Омбудсмен заявляет, что обратился в Службу специальных расследований для своевременного и эффективного расследования нападений на представителей оппозиции, активистов, журналистов и граждан, протестующих против законопроекта об иноагентах. Аппарат народного защитника также запросил расследование возможной засады у телекомпании «Пирвели» и вмешательства в работу съемочной группы той же телекомпании.

