ЕСПЧ: Нет оснований сомневаться в справедливости уголовного процесса против Саакашвили

23 мая Европейский суд по правам человека постановил по делу «Саакашвили против Грузии», что нет оснований сомневаться в справедливости уголовного процесса против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Дело касалось двух независимых уголовных дел против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В 2020 году бывший президент подал в Страсбургский суд апелляцию на два обвинительных приговора, вынесенных ему Тбилисским городским судом в 2018 году. Первый процесс был связан с обвинительным приговором, вынесенным против него по делу о нападении на бывшего депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, а второй – с обвинительным приговором, вынесенным ему в связи с помилованием осужденных по этому делу об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2008 году. Оба разбирательства имели место после 2012 года, когда новая власть заявила, что расследование злоупотреблений будет ее приоритетом.

Европейский суд по правам человека не нашел нарушения первого и третьего (д) пунктов статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод; Более того, Страсбургский суд не нашел нарушения статьи 7 Конвенции (нет наказания без закона). По мнению суда, в конкретных обстоятельствах дела Саакашвили должен был заранее знать, что использование права помилования с целью исказить ход правосудия по делу об убийстве повлечет за собой уголовную ответственность по законодательству Грузии.

Суд признал неприемлемой жалобу Саакашвили, поданную им на основании статьи 18 Конвенции (сфера применения ограничения прав). Суд установил, что Саакашвили не смог обосновать свое утверждение о том, что за его уголовным преследованием стоял скрытый мотив, направленный на то, чтобы помешать ему участвовать в грузинской политике.

«Справедливым желанием власти было, чтобы привлечь заявителя к ответственности за совершенное им преступление, и что в отсутствие достаточных доказательств обратного утверждение о наличии скрытого мотива является необоснованным», – постановил суд.

Согласно статьям 43 и 44 Конвенции, данное решение Палаты не является окончательным. В течение трех месяцев с момента его получения любая сторона может ходатайствовать о передаче дела в Большую Палату Суда. Если такой запрос поступит, коллегия из пяти судей рассмотрит вопрос о том, заслуживает ли дело дальнейшего рассмотрения. В таком случае Большая Палата рассмотрит дело и вынесет окончательное решение. В противном случае решение Палаты будет окончательным.

