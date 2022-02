Михаил Саакашвили снова объявил голодовку

Находящийся в тюремном заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Тбилисском городском суде, где рассматривается т.н. дело 7 ноября, заявил, что с требованием адекватного лечения вновь объявляет «полную бессрочную» голодовку.

Михаил Саакашвили пояснил, что это «реакция на то, как режим относится ко мне и нашему народу».

Ссылаясь на заключения медицинского консилиума, созданного омбудсменом, и Центра «Эмпатия», Михаил Саакашвили заявил, что для него невозможно продолжить лечение заболеваний, развившихся после голодовки, внутри пенитенциарной системы.

Саакашвили также пояснил, что после возвращения в Руставскую тюрьму он уже дважды терял сознание, в ответ администрация тюрьмы не пускала в камеру врача и медсестру. По его словам, уже неделю дежурный врач не остается в учреждении после 6 часов вечера.

Подчеркнув, что нынешний «мафиозный» режим по указанию президента России Владимира Путина намерен сделать ин него «инвалида» и «убить» его, экс-президент попросил допустить к нему американских и голландских врачей, а также представителей медицинского консилиума, созданного по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Михаил Саакашвили просит допустить к нему личного врача Николоза Кипшидзе, возобновления круглосуточного дежурства врача в Медицинском отделении тюрьмы и «получения другой соответствующей медицинской помощи».

Повторному объявлению Саакашвили голодовки предшествовала 50-дневная голодовка с момента его ареста 1 октября, которую бывший президент закончил 19 ноября после того, как его доставили в Военный госпиталь в Гори.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был задержан 1 октября, за день до местных выборов.

Михаил Саакашвили уже заочно приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу убийства Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Бывший президент также находится под следствием по делам о растрате бюджетных средств, разгона акции протеста в 2007 году и вторжения в телекомпанию «Имеди», а также о незаконном пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

