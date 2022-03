Михаил Саакашвили прекращает голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 10 марта, что учитывает просьбу грузинских бойцов, воюющих в Украине, и Верховного главнокомандующего Украины о прекращении голодовки.

По словам Михаила Саакашвили, учитывая, что в Украине «Российская империя испускает душу», «сейчас нужно не ослабевать, а набирать силы», и это относится и к нему.

«Поэтому на двадцатый день я прекращаю голодовку. Сейчас нам нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости», — написал он в Facebook.

По его словам, в то время, когда в свете происходящих в Украине процессов «мир меняется у нас на глазах», мы «как никогда нуждаемся в единстве и подготовке».

«Для меня путь к мирному возвращению в Сухуми лежит через Киев, к освобождению и процветанию Грузии — через Киев», — сказал Михаил Саакашвили, добавив, что «мы должны быть полностью готовы к победе».

Находящийся в заключении экс-президент 21 февраля объявил «бессрочную голодовку» во второй раз, потребовав надлежащего лечения, заявив, что это «реакция на то, как режим относится ко мне и нашему народу».

Повторному объявлению голодовки Михаилом Саакашвили предшествовала его 50-дневняя голодовка с момента ареста 1 октября прошлого года, которую бывший президент прекратил 19 ноября 2021 года, после того как его доставили в Военный госпиталь в Гори. После почти полуторамесячного лечения 30 декабря его вернули в Руставскую тюрьму.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября 2021 года, был задержан 1 октября, за день до местных выборов в Грузии.

Михаил Саакашвили уже заочно приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Бывший президент находится под следствием по делу о растрате бюджетных средств, по делу разгона акций протеста в ноябре года и по делу вторжения в телекомпанию «Имеди», а также по делу о незаконном пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

