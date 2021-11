Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей «фейком»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе назвал заключение группы врачей, созданной омбудсменом для мониторинга здоровья находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, «фейком» и возложил на них «прямую ответственность» за возможные последствия.

По заключению многофункциональной группы экспертов от 17 ноября, бывшего президента Михаила Саакашвили «безотлагательно» нужно перевести в многопрофильную клинику. Власти Грузии выступают против его перевода в частную клинику из-за возможного хаоса со стороны сторонников Саакашвили.

«Представьте, что за этим «фейком» последует продолжение, а продолжением является перевод (Михаила Саакашвили) в гражданскую клинику. Представим, что за этим последовал тот сценарий, которого мы опасаемся. В данном случае происходит этот очередной «фейк», что может повлечь за собой прямую ответственность, в том числе и омбудсмена, и врачей», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Он также отметил, что члены группы экспертов «крайне политически предвзяты», поэтому «было легко было предугадать заранее это т.н. заключение, которое они подготовили».

Отметив, что Михаил Саакашвили продолжает голодовку с требованием перевода в частную клинику, Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что врачи должны были подготовить заключение не о необходимом лечении во время голодовки, а о т.н. «рефидинге» — лечении после голодовки.

По его словам, группа врачей также должна была оценить, соответствует ли лечебное учреждение в Глданской тюрьме требованиям дальнейшего лечения после голодовки.

Народный защитник Нино Ломджария 16 ноября создала многопрофильную группу врачей для наблюдения за медицинскими услугами, оказываемыми бывшему президенту Михаила Саакашвили. Решение омбудсмен принял после того, как медицинский консилиум, созданный Министерством юстиции, не получил возможности посетить бывшего президента после того, как он был переведен из руставской тюрьмы в тюремное медицинское учреждение в Глдани против его воли.

Михаил Саакашвили заявил, что если его переведут в частную клинику, он прекратит голодовку.

