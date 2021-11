Министр юстиции предлагает перевести Михаила Саакашвили в больницу в Гори

Министр юстиции Грузии сегодня на брифинге предложил перевести в Горийский военный госпиталь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который потерял сознание 18 ноября в тюремной больнице.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на сегодняшнем брифинге предложил перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь после того, как экс-президент потерял сознание в тюремной больнице 18 ноября.

Брегадзе также отметил, что здоровье и безопасность Михаила Саакашвили будут максимально защищены в Горийском военном госпитале. По его словам, для перевода Михаила Саакашвили в Горийскую больницу требуется его согласие.

Он также подчеркнул, что «в случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу заключенного и дальнейшей работе медперсонала, он будет переведен обратно в учреждение №18». «Любой нарушитель закона будет нести ответственность перед законом», — добавил он.

Позиция Михаила Саакашвили по поводу его перевода в Горийскую больницу пока неизвестна, но бывший президент заявил 11 ноября, что считает это учреждение «большой угрозой», поскольку «российские оккупационные войска и подразделения спецназа находятся в нескольких километрах от больницы, той России, которая является главным заказчиком моей ликвидации».

Поздно вечером 19 ноября личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил журналистам, что Михаила Саакашвили нужно срочно перевести в многопрофильную больницу с аппаратом магнитно-резонансной томографии (МРТ) высокого уровня. Он также отметил, что этого устройства нет в Горийском военном госпитале.

Сегодня же вице-спикер Парламента Давид Сергеенко назвал Горийский военный госпиталь «отличным учреждением». «Однако, как отметил его врач, отсутствие МРТ исключает Горийскую больницу из этого списка», — сказал он.

