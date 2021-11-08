Многотысячная акция в Тбилиси с требованием освобождения Михаила Саакашвили, 14 октября, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани

08/11/2021 - 19:23
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который продолжает голодовку со дня его ареста, переведен в тюремную больницу в Глдани.

Сообщения о переводе бывшего президента из Руставской тюрьмы появилась около 18:00, хотя почти час было неизвестно, в какую больницу переводят Саакашвили.

Специальная пенитенциарная служба объявила о переводе Саакашвили в Глданинскую тюрьмную больницу в 18:57.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил ранее сегодня, что консилиум врачей рекомендовал немедленно перевести Саакашвили в высокотехнологичный госпиталь.

В течение последних нескольких недель сам Саакашвили, его врач Кипшидзе, члены его семьи, адвокаты и народный защитник выступали против его помещения в тюремную больницу из-за различных рисков и опасностей. Власти заявили, что бывший президент будет помещен в 18-ю тюремную больницу в Глдани, если ситуация ухудшится.

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08/11/2021 - 19:23
24 Less than a minute

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