Саакашвили перевели в тюремную больницу в Глдани

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который продолжает голодовку со дня его ареста, переведен в тюремную больницу в Глдани.

Сообщения о переводе бывшего президента из Руставской тюрьмы появилась около 18:00, хотя почти час было неизвестно, в какую больницу переводят Саакашвили.

Специальная пенитенциарная служба объявила о переводе Саакашвили в Глданинскую тюрьмную больницу в 18:57.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил ранее сегодня, что консилиум врачей рекомендовал немедленно перевести Саакашвили в высокотехнологичный госпиталь.

В течение последних нескольких недель сам Саакашвили, его врач Кипшидзе, члены его семьи, адвокаты и народный защитник выступали против его помещения в тюремную больницу из-за различных рисков и опасностей. Власти заявили, что бывший президент будет помещен в 18-ю тюремную больницу в Глдани, если ситуация ухудшится.

