«Двойной стандарт» — Кобахидзе критикует отзыв посла Украины из Грузии

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе дал оценку решению властей Украины отозвать посла из Тбилиси, назвав это «двойным стандартом», которому, «естественно, должно быть свое объяснение».

Кобахидзе заявил, что на сегодняшний день Грузия не является единственной страной, которая отказалась вводить санкции против России или отправлять добровольцев в Украину, а значит, этими причинами нельзя объяснить решение Киева.

По его словам, Молдова, Турция, Азербайджан и Израиль также отказались вводить санкции, а Польша и Великобритания отказались направить добровольцев в Украину, но Украина не отозвала своих послов из этих стран.

«Кульминацией нелогичности является тот факт, что украинские власти до сих пор не отозвали посла из Беларуси, даже когда Россия использует территорию страны для военной интервенции», — сказал Кобахидзе.

«Также нелогично, что в качестве одной из главных забот лидеры руководства страны, вовлеченной в войну, могут видеть ухудшение отношений с Грузией», — сказал он.

Решение под влиянием бывших высокопоставленных лиц Национального движения

Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что «налицо явная скоординированная попытка втянуть Грузию в военный конфликт».

По его словам, «эта попытка координируется из Грузии «Национальным движением», которое, как всем известно, имеет много представителей во властных кругах Украины, в том числе в ближайшем окружении президента (Владимира Зеленского)».

Он напомнил, что Давид Арахамия, доверенное лицо президента Зеленского, который представляет Украину на переговорах с Россией, имеет связи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

«Бывший генеральный прокурор Зураб Адеишвили и другие грузинские криминалы по-прежнему занимают высокие посты в правительстве Украины», — сказал он, добавив, что сам Михаил Саакашвили «остается формальным главой Совета реформ».

«В таких условиях они, естественно, легко могут повлиять на решения украинского правительства», — сказал Кобахидзе.

«Грузия продолжает поддерживать Украину»

Несмотря на решение украинских властей, Грузия продолжает оказывать политическую и гуманитарную поддержку украинскому народу и украинскому государству, — заявил председатель правящей партии.

«Наша позиция относительно политической поддержки Украины будет непоколебимой», — подчеркнул он.

«Для нас Украина — это не Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Гия Лорткипанидзе или Давид Арахамия, а, прежде всего, украинский народ, который заслуживает суверенитета, территориальной целостности, независимости и свободы», — сказал он.

Об этом Кобахидзе говорил на том же брифинге, где озвучил решение Грузии подать заявку на членство в ЕС.

Украина отозвала своего посла в Грузии в связи с «аморальной позицией» правительства Грузии по отказу разрешить добровольцам лететь в Украину чартерным рейсом и в связи с введением санкций против России.

«Наши дипломаты принимают справедливые и необходимые решения против государств, которые предали свое слово и международное право», — заявил президент Зеленский в своем видеообращении.

Оба решения властей Грузии были встречены острыми протестами в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью телеканалу «France 24»: «Честно могу сказать, что я бы не сделала такого заявления».

Перед вторжением России в Украину напряженность в отношениях между Тбилиси и Киевом начала накаляться в прошлом году, и посол Грузии, которого Тбилиси отозвал из Киева после решения президента Владимира Зеленского о назначении экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Украину в апреле 2021 года.

