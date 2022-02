Гарибашвили стал объектом резкой критики за его заявление по Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подвергся резкой критике со стороны оппозиции, омбудсмена и иностранных политиков после того, как заявил, что Тбилиси не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее вторжением в Украину, и что его визит в Украину «ничего не даст».

Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия назвал заявление главы правительства «коллаборационистским действием в это решающее время для Украины, Грузии и всего международного порядка».

«Я хочу четко заявить, что российский марионеточный режим в Грузии не отражает позицию грузинского народа», — подчеркнул он.

Ираклия Гарибашвили также подвергла критике представитель партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария Натии Мезвришвили, назвав его человеком «без национального самолюбия».

Отвечая на заявление премьер-министра о том, что его решения исходят из «национальных интересов» Грузии, Мезвришвили сказала, что Грузинская «мечта решила открыто проводить антинациональную политику, прикрываясь этими словами».

Представитель партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила, что в борьбе между Россией и свободным миром у Грузии есть правительство, которое на стороне России.

По ее словам, «Ираклий Гарибашвили ждет падения Киева, потому что победа Украины означает конец режима Иванишвили в нашей стране».

По словам лидера партии Дроа Элене Хоштария, «очевидно, что у нас есть пророссийское правительство. Заставлять их предпринимать соответствующие меры — иллюзия».

Партии Дроа, Гирчи – больше свободы и Лейбористская партия анонсировали отдельные акции протеста в Тбилиси против заявления премьер-министра.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария написала в Facebook, что «сегодняшние заявления премьер-министра Грузии и его пафос не выражают мою позицию». «Грузины не бросаем друзей в беде», — заявила она.

Отказ Грузинской мечты присоединиться к санкциям, введенным против России, а также отказ от проведения внеочередного заседания Парламента раскритиковал и украинский оппозиционный депутат Алексей Гончаренко.

В ответ на заявление Гарибашвили по поводу его визита в Украину, Гончаренко сказал: «Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных – уже можешь никуда и не ехать».

Он также напомнил грузинской общественности о прибытии тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко вместе с рядом европейских лидеров в Тбилиси 12 августа 2008 года, во время российско-грузинской войны.

