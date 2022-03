«Сложная ситуация» — Залкалиани поддерживает «осторожное» отношение к Украине

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 28 февраля поддержал и объяснил «осторожное» отношение премьер-министра Ираклия Гарибашвили к событиям в Украине и его отказ присоединиться к международным санкциям против России.

Выступая на брифинге в Канцелярии правительства, он сказал: «(Российские военные) стоят вот тут, в 40 км, им не потребуется дополнительная мобилизация, которая была проведена в Украине».

«Результат их оккупации виден с автобана. Потребуется несколько минут, чтобы вся Грузия перевернулась с ног на голову», — добавил он.

«Я не хочу видеть в Грузии то, что я видел в 2008 году. Я не хочу видеть едущих по направлению Тбилиси российских танков. Я не хочу, чтобы столица и аэропорты подверглись бомбардировке», — сказал он.

Глава МИД также отметил, что Грузия «никогда не отказывается от очень жестких мер», и напомнил, что страна является участником западных санкций против Крыма с 2014 года.

«Но когда дело доходит до индивидуальных санкций, введенных страной, премьер-министр очень четко дал понять, какие опасности мы видим», — сказал он.

По словам Залкалиани, власти Грузии обсуждает эти угрозы со своими европейскими и украинскими коллегами.

«Когда премьер-министр проявляет такую ​​осторожность, это исходит из его ответственности, из ответственности, которую он несет перед вами, перед каждым гражданином Грузии», — сказал Залкалиани.

«Мы не менее патриоты, чем кто-либо другой, и своей деятельностью и жизнью доказали свою верность Грузии и борьбу с беззаконием, которое в Грузии называется оккупацией», — добавил он.

