Саломе Зурабишвили: Интеграция с Западом отражена в сердцах грузин

В интервью «France 24» президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала об устремлениях грузинского народа в Евросоюз и НАТО, не разделила заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили о санкциях против России и приветствовала просьбу президента Зеленского о немедленном принятии Украины в ЕС.

Грузины «чувствуют себя европейцами больше, чем иногда сами европейцы»

Президент Грузии заявила в интервью французскому телеканалу 1 марта, что Россия не может отвести ни Грузию, ни Украину с пути западной интеграции.

На вопрос, изменит ли вторжение России в Украину, которому предшествовали опасения России по поводу расширения НАТО, стремления Грузии к европейской интеграции, Зурабишвили ответила, что «в Грузию вторглись и оккупировали Грузию 14 лет назад».

«И не только 14 лет назад, это четвертое завоевание Грузии разной Россией, и это никогда не меняло намерения грузинского народа присоединиться к Европе и НАТО».

«Евроатлантическая интеграция отражена в нашей Конституции, но она также отражена в сердцах наших людей, которые думают, что они более европейцы, чем иногда сами европейцы», — продолжила она.

Говоря об Украине, президент сказала, что «что бы ни случилось, результатом будет то, что завтрашняя Украина будет антироссийской, включая те области, которые Путин называет почти русскими».

«Когда бомбишь города, которые считаешь русскими и русскоязычными, я думаю, именно это вызывает реакцию в самой России. Русские люди уже не понимают, если они братья, то почему они бомбят братьев?»

О заявлениях Гарибашвили

Говоря о заявлениях премьер-министра Ираклия Гарибашвили о санкциях против России, Саломе Зурабишвили сказала: «Я не знаю, почему он сделал это заявление».

Отметив, что в Грузии уже есть два оккупированных Россией региона, президент Грузии сказала: «Я не уверена, какие санкции мы можем ввести, которые действительно имеют смысла в данный момент».

Она также отметила, что санкции имеют символическое значение и добавила: «потому, не считаю, что такое заявление (премьер-министра) имеет какой-либо большой смысл».

«Честно могу сказать, что я бы не сделала такого заявления», — сказала она.

«От Грузии все ждут открытой солидарности, и именно поэтому я приехала сюда, чтобы показать президенту Зеленскому то, что очень четко демонстрирует грузинский народ», — сказала Зурабишвили.

«Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной», — подчеркнула она.

«Членство в ЕС не представляет угрозы»

В интервью президент Грузии подчеркнула, что вступление в Евросоюз никому не угрожает.

«Это не будет направлено против кого-либо», — сказала она, добавив, что стремление Грузии и Украины к НАТО также не направлено против кого-либо.

По словам Зурабишвили, она полностью согласна и поддерживает заявку президента Зеленского на немедленное членство в Евросоюзе.

«Я не знаю, будет ли это немедленное присоединение, но ясно, что есть окно возможностей, готовность европейских стран согласиться на присоединение», — подчеркнула она.

«Посмотрим, как это будет происходить, но я хочу видеть Грузию в такой же ситуации (кандидатом в члены ЕС)», — добавила она.

