Официальный Тбилиси отреагировал на отзыв украинского посла Киевом

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе и глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили откликнулись на отзыв официальным Киева посла Украины из Тбилиси для консультаций.

«Имеется попытка прямого вовлечения Грузии в военный конфликт здесь, в Грузии. Это очень неудачное решение украинских властей, мягко говоря, является выражением этого скоординированного действия», — сказал председатель «Грузинской мечты».

По его словам, в Грузии частью этой координации является Единое национальное движение, которое «всегда было замечено в предательстве». Он не уточнил, кого конкретно из властей Украины считает частью такой координации.

«Я не хочу, чтобы кто-то неверно истолковал, что между «националами» (Национальным движением) и (Владимиром) Зеленским существует координация», — добавил он.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что несмотря на то, что к санкциям против России не присоединились ни Турция, ни Молдова, ни Азербайджан и ни Израиль, послов оттуда никто не отзывал.

«Причина единственная— интерес, чтобы Турция, Молдова, Азербайджан или Израиль и т. д. «подключились к военному конфликту — нет», — добавил председатель правящей партии.

По его словам, на фоне продолжающейся войны в Украине, с учетом выраженной Грузией поддержки Украине, решение об отзыве посла является «абсолютно неприемлемым и неоправданным».

Позицию Ираклия Кобахидзе повторил глава Администрации правительства Илья Дарчиашвили, который заявил, что «не прекращаются попытки и провокации по втягиванию Грузии в войну, в которых напрямую вовлечены деструктивная оппозиция и Национальное движение».

По его словам, «цель этого — начало боевых действий на территории нашей страны. Это управляемый процесс деструктивной оппозицией и ее представителями как в Тбилиси, так и в Киеве».

По словам Дарчиашвили, «демонстративная попытка» отправки добровольцев чартерным рейсом в Украину вчера «могла быть воспринята как, косвенное участие Грузии в боевых действиях».

«Даже косвенное участие Грузии в военных действиях принесло бы непоправимые последствия для нашей страны», — подчеркнул глава Администрации правительства.

Он также отметил, что, несмотря на «непонятное» решение президента Зеленского, «Грузия продолжает и будет продолжать оказывать Украине политическую поддержку и гуманитарную помощь в пределах своих возможностей».

Параллельно с заявлениями членов правящей команды, в ответ на полномасштабную российскую интервенцию в Украине граждане Грузии проводят акцию протеста перед зданием Парламента в Тбилиси в знак протеста против ряда спорных решений, принятых правительством Грузии и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

