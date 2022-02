Граждане требуют отставки «предателя Гарибашвили»

На фоне полномасштабного вторжения России в Украине общественность в Грузии требует отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили из-за его скептического отношения к Западу.

Граждане Грузии соберутся сегодня в 19:00 на улицах столицы, чтобы потребовать отставки «предателя Гарибашвили» на митинге, проведение которого анонсировала партия «Дроа».

В ответ на заявление премьер-министра лидер партии Дроа Элене Хоштария заявила сегодня, что «это российская ложь, будто санкции неэффективны» и что в 2008 году Грузия начала войну.

«В то время, когда украинские герои жертвуют своими жизнями, чтобы защитить весь мир от российской агрессии, мы слышим очередное позорное заявление нашего премьер-министра», — написала она в Twitter.

В то же время председатель Единого национального движения Ника Мелия подверг критике премьера как «марионетку» президента России Владимира Путина.

Гарибашвили «повторяет кремлевскую пропаганду и отходит от западного курса», — сказал он, оценивая заявление премьер-министра.

«Ты позор страны! То, что ты делаешь — это вражда страны и народа», — сказала в адрес Ираклию Гарибашвили одна из лидеров партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Натия Мезвришвили.

«Замолчи! Не позорь нас!», — обратился к премьер-министру председатель партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе.

«Ираклий (обращаясь к Гарибашвили), мы тебе объясним по-народному, никто не просит тебя становиться Зеленским, просто замолчи! Не позорь нас! Санкции работают, вакцина тоже!», — написала в Facebook народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Это уже второй случай, когда премьер-министр подвергается критике со стороны общественности за его противоречивые заявления о полномасштабном вторжении России в Украину.

В то время тысячи граждан Грузии ежедневно протестуют против вторжения России в Украину.

