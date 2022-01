Оппозиция избрала председателя Руставского Сакребуло

Оппозиционные партии — «Единое национальное движение» и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария «за Грузию» — избрали члена команды Гахария Нодара Шерозия председателем Сакребуло (муниципальный совет) города Рустави.

Шерозия, который был единственным кандидатом, получил голоса всех 18 оппозиционеров, участвовавших в голосовании. Члены Грузинской мечты в голосовании участия не принимали.

Сегодня же депутаты сакребуло от оппозиции избрали первым заместителем члена Национального движения Александра Беридзе, а заместителем — члена партии Гахария Зазу Джаиани.

Грузинская мечта и Национальное движение имеют по 16 членов в сакребуло из 35 членов, а партия Гахария — троих. Деятельность сакребуло последние два месяца была практически приостановлена, так как на первом заседании, состоявшемся 3 декабря, не удалось избрать председателя.

«Сакребуло Рустави находилось в кризисе, и мы делаем все возможное, чтобы вывести его из кризиса», — сказал Шерозия местной газете «Инфо Рустави».

Шерозия опроверг сообщения о предварительных переговорах с другими партиями. По его словам, партия «За Грузию» предложит должности заместителей председателя и глав комиссий не только членам Национального движения, но и членам Грузинской мечты, чтобы «распределить ответственности представителям всех партий».

Нодар Шерозия работал заместителем мэра Рустави во время нахождения в рядах Грузинской мечты. По Нодар Шерозия работал заместителем мэра Рустави во время нахождения в рядах Грузинской мечты. По данным СМИ , в 2016 году, работая вице-мэром, Шерозия 14 раз в год получал премии и надбавки – в общей сложности 30 845 лари, что даже превысило его официальную зарплату.

Однако правящая партия не приняла предложение и отказалась выдвигать кандидата в заместители председателя на сегодняшнем заседании.

Мэр Рустави Нино Лацабидзе, которая является членом правящей Грузинской мечты, после заседания сакребуло подвергла критике Единое национальное движение и партию Гахария. Лацабидзе назвала их «субъектами, ставшими единым политическим организмом».

Мэр Рустави надеется, что депутаты сакребуло от оппозиции не откажутся одобрять представленные ею «проекты с учетом потребностей города». В противном случае это «будет прямым сигналом о том, что их не волнует судьба нашего города и его населения, а интересуют только узкопартийные интересы и постоянный политический саботаж», — сказала Нино Лацабидзе.

Сакребуло четвертого по размеру города страны последовало примеру сакребуло муниципалитетов Цаленджиха и Чхороцку, председателями которых также были избраны члены партии Гахария.

На сегодняшний день председатель еще не был избран в сакребуло Зугдиди, Сенаки и Батуми, трех муниципалитетов, в которых ни одна отдельная партия не имеет большинства после местных выборов в октябре 2021 года.

