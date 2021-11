Грузинская мечта не может самостоятельно сформировать большинство в 7 сакребуло

По предварительным результатам Центральной избирательной комиссии, Грузинская мечта не сможет самостоятельно сформировать большинство в сакребуло двух самоуправляющихся городов и пяти муниципалитетах — Батуми и Рустави, а также в Чхороцку, Зугдиди, Мартвили, Сенаки и Цаленджиха.

В Сакребуло Батуми, состоящем из 35 депутатов, у Грузинской мечты 16 избранных депутатов, 15 – у Единого национального движения, 1 – у партии Лело, 3 – у партии За Грузию, но 1 вышел из партии бывшего премьер-министра и заявил, что он продолжает работать самостоятельно.

В Сакребуло Рустави, которое также состоит из 35 членов, Грузинская мечта и Единое национальное движение также имеют по 16 мандатов, а партия Георгий Гахария «За Грузию» получила 3 мандата.

Примечательно, что Грузинская мечта получила один из этих мандатов в результате второго тура 30 октября, и данные могут измениться после обжалования.

В Сакребуло Зугдидского муниципалитета, которое состоит из 45 членов, 22 мандата имеет Единое национальное движение, 20 — Грузинская мечта и 3 — партия За Грузию.

Правящая партия добавила себе один мандат по итогам второго тура, и данные пока предварительные.

Грузинская мечта и Единое национальное движение делят по 11 мест в Сакребуло Цаленджихского муниципалитета, которое состоит из 27 членов. Изначально у партии Георгия Гахария «За Грузию» было четыре мандата, но позже один член покинул партию и заявил, что останется независимым депутатом. У Лело есть 1 мандат.

Из этих мандатов по одному получили Грузинская мечта и партия «За Грузию» в результате второго тура 30 октября, а Единое национальное движение — 3.

В Сакребуло муниципалитета Чхороцку, которое состоит из 27 депутатов, Грузинская мечта имеет 12 мандатов, по 7 — Национальное движение и За Грузию, и 1 — Лело. Примечательно, что лидер партии За Грузию, бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария родом из Чхороцку.

Из этих мандатов Грузинская мечта и Национальное движение по одному мандату получили в результате второго тура 30 октября, а партия Георгия Гахария выиграла — 3.

В Сакребуло Мартвильского муниципалитета, которое состоит из 36 депутатов, Грузинская мечта имеет 15 мандатов, Единое национальное движение — 11 мест, 5 — партия за Грузию, 1 – Европейская Грузия и 4 — Европейские социалисты.

Из этих мандатов Грузинская мечта получила 2 мандата, а Единое национальное движение — 1 мандат в мажоритарных округах в результате второго тура.

В Сакребуло муниципалитета Сенаки, которое состоит из 33 депутатов, правящая партия имеет 16 мандатов, оппозиция — 17. Из них 13 — Единое национальное движение, а партия За Грузию — 4.

Из этих мандатов Грузинская мечта получила 2 мандата в результате победы во втором туре.

