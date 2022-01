Оппозиция избрала председателя Цаленджихского Сакребуло

Оппозиционные партии в Цаленджихском Сакребуло сегодня избрали председателем Сакребуло Корнелия Салия, члена партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

В результате тайного голосования Салия получил 14 из 15 голосов оппозиции, при этом один голос был аннулирован. Депутаты Сакребуло от Грузинской мечты в голосовании не участвовали.

Грузинская мечта и Единое национальное движение имеют по 11 членов в Сакребуло из 27 депутатов, 1 – у Лело за Грузию, 3- у партии «За Грузию» и 1 — независимый депутат, который покинул партию Гахария в октябре прошлого года.

После избрания на новую должность Салия заявил в интервью телеканалу «Формула», что в качестве своих заместителей планирует представить по одному члену Грузинской мечты, Национального движения и Лело. Что касается комиссий сакребуло, по его словам, большинство их председателей будут от оппозиции, хотя несколько мест будет предложено Грузинской мечте.

Хотя правящая партия не поддержала его кандидатуру, Салия заявил, что сотрудничество с Грузинской мечтой необходимо. Кроме того, он опроверг утверждения о каких-либо переговорах с другими оппозиционными партиями для достижения сегодняшней победы.

Ранее заседание Цаленджихского Сакребуло переносилось пять раз, и депутаты не смогли избрать председателя. Впервые после выборов в самоуправление 2021 года депутаты Сакребуло в новом составе собрались 3 декабря.

Сакребуло Цаленджиха последовало примеру Сакребуло Чхороцку, председателем которого в декабре также был избран Шота Цурцумия, член партии Гахария.

Партия бывшего премьер-министра предложила Грузинской мечте и Национальному движению поддержать ее кандидатов, а взамен пообещала им официальные должности в сакребуло. Партия заявила, что такое предложение послужит установлению баланса между двумя крупнейшими политическими партиями.

Цаленджихский муниципалитет региона Самегрело — единственный муниципалитет в Грузии, где мэром стал член оппозиционного Национального движения Георгий Харчилава.

