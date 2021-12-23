Чхороцку, фото: со страницы Мэрии муниципалитета Чхороцку в Facebook
Новости

В Чхороцку оппозиция избрала председателя Сакребуло

23/12/2021 - 14:45
8 1 minute read

Чхороцку стал первым муниципалитетом, где оппозиция смогла успешно сотрудничать и избрала единого кандидата на пост председателя Сакребуло. Сегодня Единое национальное движение и Лело поддержали кандидата от партии За Грузию Шоту Цурцумия.

Цурцумия получил голоса 14 из 15 оппозиционеров, а один бюллетень был аннулирован. Депутаты Грузинской мечты на сегодняшнее заседание присутствовали, но в голосовании не участвовали. Грузинская мечта имеет 12 мест в сакребуло Чхороцку, состоящем из 27 человек, у Единого национального движения и партии За Грузию – по 7 депутатов, а у Лело — 1.

Ранее до этого, 3 и 9 декабря, председатель Сакребуло в Чхороцку не смогли избирать дважды. Несмотря на поддержку Единого национального движения и Лело, 9 декабря Цурцумия не набрал необходимых 14 голосов, поскольку один кандидат от оппозиции голосовал за кандидата Грузинской мечты во время тайного голосования, а один бюллетень был аннулирован.

Обновление следует…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
23/12/2021 - 14:45
8 1 minute read

მსგავსი/Related

ЕНД объявляет «массовую голодовку» с требованием освобождения Саакашвили

21/12/2021 - 21:32

На новогоднем приеме Президент Зурабишвили говорила о важности деполяризации

16/12/2021 - 21:00

Грузинская мечта обсудила конституционные поправки с частью оппозиции

16/12/2021 - 13:40

Грузинская мечта отменяет правила отбора председателя ЦИК, предусмотренные Соглашением от 19 апреля

14/12/2021 - 22:09
Back to top button