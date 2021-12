В Чхороцку оппозиция избрала председателя Сакребуло

Чхороцку стал первым муниципалитетом, где оппозиция смогла успешно сотрудничать и избрала единого кандидата на пост председателя Сакребуло. Сегодня Единое национальное движение и Лело поддержали кандидата от партии За Грузию Шоту Цурцумия.

Цурцумия получил голоса 14 из 15 оппозиционеров, а один бюллетень был аннулирован. Депутаты Грузинской мечты на сегодняшнее заседание присутствовали, но в голосовании не участвовали. Грузинская мечта имеет 12 мест в сакребуло Чхороцку, состоящем из 27 человек, у Единого национального движения и партии За Грузию – по 7 депутатов, а у Лело — 1.

Ранее до этого, 3 и 9 декабря, председатель Сакребуло в Чхороцку не смогли избирать дважды. Несмотря на поддержку Единого национального движения и Лело, 9 декабря Цурцумия не набрал необходимых 14 голосов, поскольку один кандидат от оппозиции голосовал за кандидата Грузинской мечты во время тайного голосования, а один бюллетень был аннулирован.

Обновление следует…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)