Залкалиани о требованиях Москвы и позиции властей Грузии по Украине

В обширном интервью «ТВ Палитра» министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани коснулся, среди прочего, позиции западных партнеров в отношении требований Москвы остановить расширение НАТО, а также утверждений о том, что власти Грузинской мечты хранят молчание на фоне продолжающейся военной эскалации вокруг Украины.

Позиция властей по отношению Украины

Министр иностранных дел опроверг обвинения о том, что власти Грузинской мечты сохраняют молчание по поводу мобилизацию российских войск на территории Украины и вокруг нее, и заявил, что оппозиция желает представить дело таким образом, будто «у нас лестное отношение к России».

По его словам, власти Грузии сделали четкие заявления в поддержку Украины во время своих визитов в Киев и Брюссель. В качестве примера он также привел участие премьер-министра Грузии в Крымской платформе.

«Многие страны не участвовали в Крымской платформе, там была Грузия и было определенное количество стран», — сказал Залкалиани, — «Разве это не было громким заявлением и громким криком?».

Глава МИД также отметил, что власти Грузии сделали четкое заявление о поддержке Украины во время визита в Брюссель в рамках Ассоциированного трио, а также на саммите Восточного партнерства в декабре.

Он отметил, что помимо телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба несколько дней назад, он общается с ним неофициально ежедневно.

Никто из партнеров Грузии не считает, что страна громко не заявляет о своей поддержке Украины, — заявил министр иностранных дел, добавив: «Вы слышали хоть раз критику со стороны наших западных партнеров?».

По его словам, чтобы выразить поддержку Украине, Тбилиси не будет отзывать сотрудников своего посольства из Киева. «Наше посольство работает очень активно. Они находятся в режиме постоянной коммуникации с нашими украинскими братьями, нашими украинскими коллегами, как в Министерстве иностранных дел, так и во всех структурах, потому что в этой ситуации важно, чтобы посольство функционировало должным образом и было полноценно представлено в такой критической ситуации, — сказал Залкалиани.

Отвечая на критику оппозицией резолюции Грузинской мечты по Украине, министр иностранных дел вновь заявил, что оппоненты пытаются представить власть таким образом, как будто она лояльна к России.

По словам министра, именно Национальное движение во время своего правления допустило «российскую агрессию и оккупацию».

Залкалиани сказал, что хотел бы, чтобы резолюция была бы принята консенсусом, и чтобы пункт о России не стал бы предмеом «политических манипуляций».

По словам министра, согласно проекту резолюции, позиция Грузии заключается в том, что не должно быть дальнейшей эскалации ситуации и должны быть предприняты соответствующие шаги для предотвращения войны и вторжения в суверенную страну.

В подтверждение того, что власти Грузинской мечты не лояльны Кремлю, он процитировал недавнее заявление МИД России, которое предупреждает Грузию и призывает сделать выводы из прошлого, и проводить более взвешенную политику в отношении России.

По словам Залкалиани, выводы из прошлого должна делать именно Москва, поскольку «международные принципы и порядок международной безопасности перевернуты с ног на голову именно из-за того, что в 2008 году произошла оккупация Грузии и были проигнорированы фундаментальные принципы в отношении суверенитета и территориальной целостности».

Требование Москвы о «гарантиях безопасности»

Министр иностранных дел заявил, что у союзников Грузии по НАТО есть общая позиция по поводу того, что политика открытых дверей альянса не будет пересмотрена в соответствии с требованиями Москвы и что решение Бухарестского саммита о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО, не будет отменено.

Он исключил возможность отказа западных партнеров от политики открытых дверей, отметив, что она не будет использоваться в качестве «торгового рычага» для предотвращения вмешательства РФ в дела Украины.

Залкалиани сказал, что именно это было отражено в письменном ответе Вашингтона, направленном в Москву 26 января. Он сказал, что, хотя госсекретарь США Энтони Блинкен не обнародовал содержание письма, он ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены своей политике открытых дверей.

По словам министра, партнеры Грузии готовы поднимать вопросы разоружения и выполнения международных обязательств на встречах с Москвой.

«Это те темы, которые можно и нужно обсуждать, если будет политическая воля со стороны России чтобы вступить в процесс, и это будет видно в ближайшие дни», — сказал Залкалиани, добавив, что реакция Москвы показывает, насколько искренен Кремль, когда говорит, что «они не хотят войны и не собираются вторгаться в Украину».

Залкалиани отметил, что Грузия «на себе испытала агрессию, за которой последовала оккупация и этот процесс, к сожалению, продолжается по сей день».

«Тот факт, что российские военные базы находятся в нескольких десятках километров от Тбилиси, является для нас и международного сообщества очень наглядным примером того, что может последовать за оккупацией территорий других стран и интервенцией», — добавил он.

По его словам, Грузия тесно координирует свои действия со своими западными союзниками, чтобы «не ставить страну перед лицом катастрофической угрозы, за которой может последовать очередное противостояние».

«Мы, как ответственная власть, сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения сценария и развития событий, которые имели место в Грузии в 2008 году», — добавил министр.

