Оппозиция и ГМ не смогли договориться о многопартийной резолюции в поддержку Украины

Попытки принять многопартийную резолюцию в поддержку Украины между оппозицией и правящей командой, похоже, не увенчались успехом, поскольку в проекте, разработанном правящей Грузинской мечтой, Россия не упоминается.

Правящая команда и оппозиция начали консультации после того, как 24 января Единое национальное движение, Лело и Стратегия Агмашенебели призвали депутатов Грузинской мечты занять единую позицию в поддержку Киева, на фоне угрозы вторжения России в Украину и выдвижения ею требования отказаться от принятия в НАТО Грузии и Украины.

26 января, после завершения переговоров, депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила, что они не смогут быть соинициаторами резолюции, в которой не упоминается «военная агрессия со стороны Российской Федерации».

Она также подчеркнула, что обсуждение вопроса будет продолжено и «не исключено, что оппозиция зарегистрирует проект альтернативной резолюции».

Председатель парламентской фракции «Лело» Бадри Джапаридзе отметил, что Грузинская мечта представила на рассмотрение не улучшенный, а первоначальный вариант.

Председатель парламентской политической группы «Реформаторы» Хатуна Самнидзе заявила, что формулировки, предложенные оппозицией правящей партии, не отходили ни от реальности, ни от тона заявления министра иностранных дел Давида Залкалиани, но правящая команда все равно не учла их.

В ответ председатель фракции Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе пояснил, что текст, инициированный правящей партией, «лишен какой-либо популистской или провокационной риторики».

По его словам, оппозиция должна поддержать проект резолюции, потому что «здесь каждое слово взвешено и нет ни одной фразы, которая могла быть спорной».

Основные пункты проекта резолюции Грузинской мечты

«(Парламент Грузии) выражает глубокую обеспокоенность возможной военной эскалацией в Украине и осуждает любые намерения, которые могут быть направлены против суверенитета и территориальной целостности суверенного государства, что создает новую угрозу не только Украине, но и региональному миру и безопасности», — говорится в тексте.

В тексте также подчеркивается, что «Вступление в Североатлантический альянс является суверенным правом государства и любые попытки ограничить это право военно-политическими средствами категорически неприемлемы».

Согласно тексту, Парламент Грузии считает, что «недопущение войны в Украине должно стать главной заботой международного сообщества».

В проекте резолюции выражается солидарность с «дружественным украинским народом, которому любая возможная военная эскалация может нанести серьезный вред».

