Письменные предложения России: НАТО не закроет дверь для Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции вечером 26 января, которая была посвящена письменному ответу России на ее предложения по «гарантиям безопасности», что двери НАТО по-прежнему открыты для Грузии и Украины.

«Мы уважаем суверенное право всех стран выбирать, в какой системе безопасности они хотят или не хотят находиться», — заявил генсек Североатлантического союза и добавил: «именно поэтому мы уважаем решения Грузии и Украины подать заявку на членство, и именно по этой причине у нас с ними налажены очень прочные и тесные партнерские отношения».

По словам Столтенберга, в настоящее время альянс акцентирует внимание на реформах, которые необходимо провести Грузии и Украине, особенно в плане модернизации и укрепления институтов обороны и безопасности, чтобы две страны соответствовали стандартам НАТО.

Письменные предложения НАТО России

По словам Столтенберга, НАТО параллельно с США уже направила в Москву письменные предложения. Согласно предложениям НАТО, Североатлантический союз и Россия могут добиться прогресса по трем ключевым вопросам. Это:

Отношения между НАТО и Россией – по словам Столтенберга, НАТО следует восстановить офис в Москве, а России – в Брюсселе; Стороны должны в полной мере использовать существующие каналы военной коммуникации. Чтобы содействовать прозрачности и снижению рисков; Необходимо создать т.н. «горячую линию» для чрезвычайных случаев.

– по словам Столтенберга, НАТО следует восстановить офис в Москве, а России – в Брюсселе; Стороны должны в полной мере использовать существующие каналы военной коммуникации. Чтобы содействовать прозрачности и снижению рисков; Необходимо создать т.н. «горячую линию» для чрезвычайных случаев. Безопасность Европы, включая ситуацию в Украине и вокруг нее : «Мы готовы выслушать опасения России и откровенно говорить о том, как защищать и укреплять принципы европейской безопасности, к которым мы все присоединились, начиная с Хельсинкского Заключительного акта», — сказал Столтенберг. По его словам, это подразумевает право каждой страны выбирать, к какой системе безопасности присоединяться. По словам главы НАТО, России следует воздерживаться от военных угроз к принуждению, агрессивной риторики и вредоносных действий, направленных против союзников и других наций. «Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран», — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, во всех этих усилиях НАТО будет тесно сотрудничать с Украиной, а также со всеми другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и Евросоюз.

