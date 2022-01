Заместитель госсекретаря США провел телефонную беседу с Давидом Залкалиани

5 января состоялся телефонный разговор между заместителем госсекретаря США Венди Шерман и вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и агрессию России против Грузии и Украины.

Разговор предшествовал запланированным на январь нескольким международным встречам, на которых одним из ключевых вопросов будет укрепление военных позиций России внутри и вокруг Украины. Эти встречи включают внеочередную встречу министров иностранных дел стран НАТО, заседание Совета Россия-НАТО и двусторонние американо-российские переговоры в Женеве.

Заместитель госсекретаря отметила в своем посте в Twitter, что в беседе с грузинским дипломатом она подтвердила твердую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

В кратком заявлении после телефонного разговора пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Венди Шерман также отметила, что Соединенные Штаты продолжают призывать Россию вернуть свои войска на позиции, занимаемые до августовской войны 2008 года, и соблюдать Соглашение о прекращении огня.

По словам Прайса, грузинские и американские дипломаты подчеркнули необходимость защиты права суверенных государств на выбор средств обеспечения собственной безопасности и поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и Украины перед лицом российской агрессии. Они также говорили о путях укрепления мира и безопасности в Европе.

Со своей стороны, министр Залкалиани написал в Твиттере, что Грузия и США остаются непоколебимыми партнерами на пути достижения мира и стабильности в регионе.

Согласно пресс-релизу МИД Грузии, в ходе беседы Залкалиани также подчеркнул, что «попытки России воспрепятствовать интеграции Грузии и Украины в НАТО противоречат принципам и нормам международного права, и подобная риторика, которая направлена на ограничение права суверенного государства проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности, совершенно неприемлема».

В ходе беседы также было отмечено, что оккупация Россией территорий соседних государств и несоблюдение международных обязательств, в том числе невыполнение Соглашения о прекращении огня от 2008 года, «остается одним из главных вызовов современной европейской безопасности».

10 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведут переговоры между США и Россией по вопросам безопасности. Москва надеется получить в ходе встречи «гарантии безопасности», в том числе отказ НАТО от принятия Грузии и Украины в альянс.

