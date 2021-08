Выступление Ираклия Гарибашвили на саммите Крымской платформы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который 21-23 августа с официальным визитом посещает Украину, выступил сегодня на саммите Крымской платформы. Крымская платформа является дипломатической инициативой Украины и направлена ​​на укрепление согласованных на международном уровне усилий против аннексии Крыма со стороны России.

«Создание Крымской платформы дает возможность поговорить о ужасах, совершенных против наших народов оккупационными войсками. Мы должны напомнить миру, что Крым — это Украина», — сказал премьер-министр Грузии в своем вступительном слове.

Подчеркнув «долгую историю дружбы» между Грузией и Украиной, Гарибашвили отметил, что украинцы и грузины вместе сражались «в вооруженных столкновениях в 1990-х годах, которые были инспирированы Россией и в которых участвовала Россия».

«Тринадцать лет назад Российская Федерация начала крупномасштабное военное наступление против Грузии», — сказал он, имея в виду российско-грузинскую августовскую войну 2008 года, которая «подорвала всю европейскую безопасность и международный порядок, основанный на законах», а в 2014 году — Украина разделила ту же судьбу.

Глава правительства Грузии заявил, что «мы стали свидетелями целенаправленной политики России, которая направлена на срыв мирных процессов, дестабилизацию безопасности на местах и ​​усугубление бремени людей, пострадавших в результате конфликта». По его словам, без разрешения существующих в регионе конфликтов «Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации».

Он подчеркнул готовность Грузии к урегулированию конфликтов мирным путем. «В то же время мы движемся к однозначной консолидации демократических реформ с устойчивым экономическим развитием, с европейскими и евроатлантическими устремлениями», — отметил он.

«На этом фоне мы надеемся, что Крымская платформа станет важной трибуной, которую будут поддерживать наши международные партнеры, и будет иметь долгосрочный эффект в отношении вызовов, стоящие перед Черноморским регионом», — добавил он.

В учредительном саммите платформы участвовали представители более 40 стран и организаций. Гарибашвили был в числе десятков лидеров, награжденных на саммите президентом Украины Владимиром Зеленским орденом «За заслуги».

Участники саммита приняли совместную декларацию о создании Крымской международной платформы, целью которой является мирная деоккупация Автономной Республики Крым и Севастополя, возможное применение политических, дипломатических и ограничительных мер против России и защита прав человека на полуострове.

В совместной декларации участники осудили нарушения прав человека и международного права в Крыму, а также продолжающуюся милитаризацию оккупированных территорий и изменение демографической структуры.

