Россия призывает США и НАТО приостановить все военные операции на Южном Кавказе

МИД России передал США проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и США и проект соглашения о мерах безопасности между Россией и странами-членами НАТО, согласно которым России требует дополнительных гарантий безопасности от США и НАТО, в том числе на Южном Кавказе, соответственно, включая запрет на любые военные действия США и НАТО в Грузии.

Президент России Владимир Путин поручил своему МИДу на расширенном заседании разработать эти документы и передать их западным странам. По его словам, «западные партнеры» поставляют Киеву современное летальное оружие, проводят «провокационные военные учения» в различных регионах у границ России, в том числе в Черном море. «так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может», — сказал Путин на встрече в МИД России.

После передачи Москвой документов американской стороне, МИД России заявил, что американской стороне была пояснена логика подхода России и соответствующие аргументы представлены в виде документов. В российском МИДе выразили надежду, что в ближайшее время на основе представленных проектов начнутся серьезные переговоры по поддержанию мира и стабильности.

Документ, разработанный Россией о гарантиях безопасности, фокусируется, среди прочего, на предотвращении дальнейшего расширения НАТО на восток и запрете военной деятельности НАТО у границ России.

«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», — говорится в документе МИД России, который был передан американской стороне.

Там же отмечается, что «Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Реакция НАТО и США

Североатлантический совет заявил 16 декабря, что «любой диалог с Россией должен вестись на двусторонней основе, с учетом озабоченности НАТО действиями России, соблюдения основных принципов и документов европейской безопасности и консультаций с европейскими партнерами НАТО».

Совет отметил, что готов работать над мерами по восстановлению доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности.

17 декабря Госдепартамент США со ссылкой на неназванного представителя администрации заявил, что США «готовы рассмотреть» предложения, но «в этих документах есть что-то, о чем русские знают, что неприемлемо, и они это знают».

Согласно той же информации, есть и другие вопросы, над которыми Вашингтон готов работать, но не без участия союзников и партнеров.

«Любой диалог с Россией должен проходить на двусторонней основе, — сказал представитель администрации, добавив, что «у нас и наших союзников есть обеспокоенность относительно опасных и угрожающих действий России и этот вопрос мы будем ставить во время любых бесед».

Отметив, что Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в отношении «основных принципов, лежащих в основе европейской безопасности», он сказал, что президент Джо Байден сказал президенту Путину, что все страны, включая Украину и других союзников по НАТО, имеют право выбирать собственный внешнеполитический курс без вмешательства извне.

Предложению Москвы предшествовала видеоконференция между президентами США и России 7 декабря, на которой обсуждали мобилизацию российских войск у границ Украины, а также диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)