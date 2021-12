Тбилиси осуждает призыв Москвы аннулировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г.

МИД Грузии осудил 11 декабря призыв Москвы к странам-членам НАТО отменить решение Бухарестского саммита альянса за 2008 год, согласно которому Грузия и Украина станут членами Североатлантического союза.

Заявление МИД России

В заявлении, опубликованном 10 декабря, МИД России подчеркнул, что в коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Москва заявила, что это обещание союзников противоречит, среди прочего, обязательству стран перед ОБСЕ не укреплять свою безопасность, за счет безопасности других стран, в данном случае России.

«Все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности», — заявили в российском МИД, добавив, что власти России намерены потребовать серьезные долгосрочные правовые гарантии, которые исключили бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение у западных границ России угрожающих ей систем оружия.

В МИД России также заявили, что НАТО должно согласиться с предложениями Москвы «по снижению напряженности в Европе», в том числе — отвод районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия-НАТО; согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности, в первую очередь – в балтийском и черноморском регионах;

В этом контексте российское министерство заявило, что Москва представит предложение о правовых гарантиях безопасности на следующем раунде американо-российского диалога о стратегической стабильности.

Заявление прозвучало на фоне растущей милитаризации России на границах Украины. Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден, уже предупредили Москву, что ее возможное вторжение в Украину будет иметь «серьезные последствия».

В ответ Москва выступила с заявлением, в котором обвинила западные государства в поставках оружия Украине, что разжигает конфронтацию с Россией. Москва заявляет, что отношения между Западом и Россией ухудшаются и достигли критической точки.

Комментарий Министерства иностранных дел Грузии

МИД Грузии заявил 11 декабря, что для него неприемлемо любое заявление третьей стороны о пересмотре решения Бухарестского саммита, что «противоречит основополагающим принципам и нормам международного права».

Ведомство подчеркнуло, что бухарестское решение было принято на основе консенсуса союзников и повторялось на всех саммитах НАТО с 2008 года. «В коммюнике, принятом на Саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают недопустимым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран», — говорится в заявлении.

В МИД Грузии отметили, что членство в НАТО — это «суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии».

В контексте европейской безопасности министерство отметило, что основным вызовом сегодня являются действия Российской Федерации, которые «проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран в нарушение основных принципов международного права и невыполнение взятых на себя ею же обязательств».

Ответ генерального секретаря НАТО

В ответ на заявление Министерства иностранных дел России генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою прежнюю позицию о том, что альянс «не свыкнется с тем, что России пытается восстановить систему, в которой крупные державы, такие как Россия, имеют зоны влияния, в которых они могут контролировать и решать, что могут делать другие участники».

«Мы собираемся сесть и поговорить с Россией, но мы не уступим права каждой европейской страны выбирать свой собственный путь», — заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с новоназначенным канцлером Германии Олафом Шольцем в Брюсселе 10 декабря.

«Основополагающий принцип заключается в том, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь. Это отражено во многих документах и ​​соглашениях, которые подписала Россия», — добавил он.

