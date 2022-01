Давид Залкалиани подтвердил «непоколебимую поддержку» Грузией в отношении Украины

Вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба 24 января, в ходе которого министры согласились, что попытки Москвы заблокировать интеграцию двух стран в НАТО неприемлемы.

По информации МИД Грузии, Залкалиани «выразил решительную поддержку Украины в нынешней сложной ситуации».

Первый дипломат Грузии также отметил, что Грузия и Украина «сталкиваются с общими вызовами, связанными с оккупацией».

По сообщению МИД Грузии, министры положительно оценили позицию международных партнеров о том, что суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также суверенное право двух стран выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления — это красная линия, которая не будет пересмотрена в переговорном процессе между США и Россией.

Согласно тому же сообщению, решения по Грузии или Украине не будут приниматься без участия этих стран.

Со своей стороны, МИД Украины сообщил, что министр Кулеба проинформировал своего грузинского коллегу о ситуации с безопасностью вокруг границ Украины и на оккупированных Россией территориях Украины, а также о мерах, принимаемых Украиной и ее партнерами для сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России.

В министерстве отметили, что Тбилиси не собирается эвакуировать сотрудников посольства Грузии в Киеве и членов их семей.

По информации МИД Украины, министры договорились о дальнейших шагах в отношениях с НАТО и Евросоюзом.

Согласно сообщению, министры уделили «особое внимание» развитию экономических проектов Ассоциированного трио и ГУАМ с целью увеличения торговли и инвестиций, а также создания новых возможностей для экспортеров в регионе.

В заявлении министерства также говорится, что министр Кулеба поднял вопрос находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, и подчеркнул, что правительство Грузии должно соблюдать его права и интересы. Кулеба призвал власти Грузии допустить украинского врача к Саакашвили для медицинского обследования, в чем власти Грузии ранее отказали.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)