Москва надеется, что Грузия будет проводить «сбалансированную» политику в отношении России

По заявлению МИД России от 21 января, Москва надеется, что власти Грузии извлекут уроки из прошлого и будут проводить более сбалансированную политику в отношении России.

По заявлению министерства, Москва по-прежнему привержена цели нормализации отношений с Грузией, что означает преодоление существующих разногласий, а также восстановление и развитие двусторонних отношений. Однако ведомство подчеркивает, что такой процесс должен быть «улицей с двусторонним движением».

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между союзниками по НАТО и Россией из-за концентрации военных сил в Украине и вокруг нее, а также требования о нерасширении НАТО.

В МИД России также коснулись вопроса о запрете полетов в Грузию. Дело касается решения президента Владимира Путина от 2019 года «защитить граждан России от насилия и других незаконных действий» после того, как российский депутат-коммунист Сергей Гаврилов был выдворен из Тбилиси.

В министерстве заявили, что условия снятия запрета грузинской стороне «хорошо известны». «Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан», — говорится в заявлении министерства.

Кремль неоднократно предъявлял Грузии аналогичные требования с 2019 года, хотя в Тбилиси заявляют, что гражданам России в стране ничего не угрожает. Еще в 2020 году министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что российским гражданам в Грузии ничего не угрожало ни до, ни после того, как Москва прекратила полеты, и об этом «свидетельствовало посещение (Грузии) более чем миллионом визитерами (из России)».

По данным Национального агентства по туризму Грузии, в прошлом году Россия заняла второе место после Турции по количеству посетивших страну международных визитеров – 212 979 человек. В 2020 году Россия была на четвертом месте после Турции, Азербайджана и Армении с 208 677 посетителями. В 2019 году она была на втором месте после Азербайджана с 1 471 558 посетителями, а в 2018 году — также на втором месте после Азербайджана с 1,4 млн посетителей.

Грузия также отказывается от восстановления двусторонних отношений и исключает восстановление дипломатических отношений с Россией до тех пор, пока она не сделает шаг к деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона.

