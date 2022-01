Госсекретарь США: политика открытых дверей НАТО не изменится

«Мы будем отстаивать принцип открытых дверей НАТО», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 26 января, после того как Вашингтон дал Москве письменный ответ на свои требования «гарантий безопасности».

Блинкен воздержался от подробностей, но подчеркнул, что документ «четко описывает некоторые ключевые принципы, которых мы придерживаемся, будем поддерживать и отстаивать».

Отметив, что США не могут принимать односторонние решения независимо от альянса, Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, двери НАТО остаются открытыми и «в ее политике не будет никаких изменений».

Заявление прозвучало после того, как США и НАТО передали свои предложения Москве, которая требовала от альянса прекращения расширения и военных действий у границ России.

Госсекретарь США заявил, что между США и НАТО нет разногласий по вопросам коллективной безопасности в Европе.

По его словам, документ, направленный США, отражает озабоченность Вашингтона и его союзников «действиями России, подрывающими безопасность, а также принципиальную и прагматичную оценку обеспокоенности России, и наши предложения по тем сферам, где можно найти общий язык».

Блинкен заявил, что США не будут опубликовывать документ, поскольку считают, что у дипломатии больше шансов на успех, если будет пространство для конфиденциальных переговоров.

Предыстория

Россия передала США и НАТО предложения по «гарантиям безопасности» в декабре 2021 года.

Москва требует подписания соглашений с Вашингтоном и союзниками по НАТО, которые предотвратили бы расширение альянса на восток, а также вступление в альянс бывших советских республик, включая Грузию и Украину.

Москва также требует, чтобы США и их союзники воздерживались от двустороннего военного сотрудничества, военных учений и других «военных действий» на территориях бывших советских республик.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)