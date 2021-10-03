Международные наблюдатели: Выборы были «конкурентными», но звучали обвинения о нарушениях

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ), Конгресс местных и региональных властей Совета Европы и Европарламент заявили сегодня, что местные выборы 2 октября в Грузии были конкурентными и технически хорошо организованными, но широко распространенные обвинения об избирательных нарушениях, неравных условиях, запугивании и давлении нанесли ущерб процессу.

Продолжение следует…