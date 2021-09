Министерство обороны подает иск против Давида Кезерашвили

Министерство обороны Грузии заявило 30 сентября, что ведомство подает иск в Тбилисский городской суд против министра обороны времени правления Единого национального движения Давида Кезерашвили и главы Департамента государственных закупок ведомства во время работы Кезерашвили министром Александра Нинуа с требованием возмещения ущерба.

Кезерашвили, который в настоящее время владеет 51% акций телекомпании «Формула», 7 сентября был признан Верховным судом виновным в растрате более 5 миллионов евро. Суд отменил оправдательный приговор, вынесенный нижестоящими судами в 2017 году. Что касается Нинуа, он уже осужден.

Министерство обороны заявило, что требует возмещения ущерба, нанесенного ведомству «преступными действиями» Кезерашвили и Нинуа. Подвергнув критике прежние власти Единого национального движения, Министерство обороны заявило, что дело о растрате «четко показывает то недобросовестное отношение к государственному бюджету, которое проявляла предыдущая власть целенаправленно».

Адвокат Давида Кезерашвили Георгий Гелхаури заявил, что за два дня до местных выборов власти пытаются этим иском арестовать активы телекомпании «Формула» и заглушить свободу слова.

Он также отметил, что заявление Министерства обороны о требовании возмещения ущерба напрямую связано с телекомпанией «Формула» и ее редакционной политикой, добавив, что власти изо всех сил пытаются создать проблемы для телекомпании.

Кезерашвили был начальником Финансовой полиции в 2004-2006 годах, а затем до 2008 года занимал пост министра обороны. Затем он перешел в частный бизнес.

В 2012 году после смены власти против него было возбуждено несколько различных уголовных дел. По двум из них он был заочно оправдан. В 2014 году французский и лондонский суды отказали в его экстрадиции в Грузию.

Ответ телекомпании Формула

На решение Министерства обороны специальным брифингом ответили в телекомпании «Формула». Генеральный директор телекомпании Зука Гумбаридзе охарактеризовал этот шаг оборонного ведомства, как часть «кампании против критически настроенных СМИ в целом», которую власти «проводят в последнее время» и «похоже, эти действия вступают в финальную фазу».

Гумбаридзе связал атаку «в ускоренных темпах» на телеканал «Формула» и его основателя с обнародованием на канале 27 сентября результатов опроса общественного мнения, проведенного компанией «Эдисон Рисерч», из которых очевидно, что «власти фактически не могут преодолеть порог в 43%» на местных выборах 2 октября.

Гумбаридзе также отметил, что руководство телекомпании «Формула» уже связывалось с «Эдисон Рисерч» и «независимо от того, по какому бы сценарию не развивались события» после этого, результаты экзитполлов, назначенного на день выборов, будут транслироваться «на каком-нибудь (другом) грузинском канале». Он также призвал Посольство США в Грузии принять «все необходимые превентивные меры для предотвращения давления на компанию по проведению экзитполлов» и ее сотрудников.

Он также напомнил об «ускоренном рассмотрении» дел генерального директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия и отца основателя телекомпании «Пирвели» Автандила Церетели, и высказал подозрение, что в случае, если на выборах 2 октября наступят нежелательные результаты, власти попытаются препятствовать или остановить все три критически настроенных телеканала.

Он также призвал журналистов и граждан сохранять спокойствие и сделать выбор на «важных» выборах 2 октября, которые принесут многообразие в страну и положат конец принятию единоличных решений.

Примечание: материал обновлен после опубликования заявления телекомпании «Формула».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)