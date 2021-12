НПО критикуют назначение судей Верховного суда

Коалиция за независимое и прозрачное правосудие, в которую входят около 40 местных НПО, считает назначение судей Верховного суда Парламентом «неоправданным и наносящим ущерб».

По мнению коалиции, правила отбора и назначения судей «по своей сути проблематичны», поскольку «риски внутреннего и внешнего влияния на процесс недостаточно застрахованы». При этом окончательное решение принимает Парламент «в однопартийном порядке, без широкого политического консенсуса».

Коалиция подвергла критике Парламент за то, что он не прислушался к многочисленным призывам гражданского общества, омбудсмена и международного сообщества «приостановить конкурс судей Верховного суда до тех пор, пока эти процессы не будут проводиться справедливо, свободно от каких-либо партийных или корпоративных интересов».

НПО также отметили, что «несовершенные процедуры» отбора и назначения судей и «отсутствие воли» со стороны правящей политической команды относительно того, что окончательное решение основывалось бы на широком общественном и политическом консенсусе, «сами по себе сократили» вовлеченность оппозиции и гражданского сектора в процессе собеседовании с кандидатами.

По мнению коалиции, только однопартийная поддержка кандидатов в судьи «бросает тень как на конкретно отобранных судей, так и на судебную систему в целом» и «еще больше снижает перспективы реального оздоровления системы правосудия и доверие к судебной системе».

Правозащитники также отмечают, что 5 из 6 несудебных членов Высшего совета юстиции до сих пор не назначены. «Следовательно, совет принял решение при полном доминировании судебных членов, что еще больше усилило восприятие корпоративизма и клановости», — заявили они.

«Как и в прошлом, вместо оценки кандидатов на основе их квалификации и профессиональной добросовестности текущий процесс в совете оставил впечатление непоследовательности, неравного отношения к кандидатам и шаблонности», — говорится в заявлении коалиции.

