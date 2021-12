Министр по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Экатерине Тикарадзе заявила на сегодняшнем брифинге, что уходит в отставку с должности министра. По ее словам, она продолжит работу в Политическом совете Грузинской мечты.

