Назначен новый министр здравоохранения Грузии

Новым министром по делам ВПЛ, труда, здравоохранения и социальной защиты назначен Михаил Сарджвеладзе. Он сменил на этом посту Зураба Азарашвили, который подал в отставку неделю назад. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о назначении Сарджвеладзе 11 марта на брифинге в Администрации правительства.

Михаил Сарджвеладзе стал депутатом Парламента 10-го созыва по партийному списку «Грузинской мечты». С 2020 года занимал пост председателя Комитета по защите прав человека и гражданской интеграции. В 2018-2020 годах был первым заместителем министра юстиции. До этого, в 2013-2018 годах, он занимал должность заместителя министра юстиции.

Новый министр здравоохранения окончил Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили по специальности правоведения.

Бывший министр Зураб Азарашвили подал в отставку 1 марта. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил тогда, что увидел проблемы в плане управления коммуникациями, что, по его словам, особенно проявилось во время протестов против решения правительства о сносе здания Республиканской больницы.

