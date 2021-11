Наличие двух ковид-паспортов министр здравоохранения оправдывает «особенностью» грузинского гена

Министр здравоохранения Грузии Экатерине Тикарадзе, отвечая на вопрос журналистов, насколько оправдано одновременное действие двух т.н. «зеленых паспортов», заявила, что это «вероятно, связано с нашей генетикой и нашим характером». Из ответа министра не было ясно, было ли ее заявление произнесено в ироническом тоне.

Журналисты хотели уточнить у министра здравоохранения, на каком основании правительство Грузии планирует выдавать в отличие от других стран паспорта для внешнего и внутреннего пользования. Другой вопрос, который возникает в связи с т.н. паспортом внутреннего потребления, заключается в том, что граждане, переболевшие Ковидом, получают постоянный паспорт, в то время как по правилам цифрового ковид-паспорта ЕС этот срок составляет всего 6 месяцев.

«В целом, такой страны, как Грузия, больше нигде в мире нет, и мы особенные во всем, и поэтому мы также особенные с двумя зелеными паспортами, бессрочным паспортом, и все это, наверное, связано с нашей генетикой и нашим характером», — сказала министр здравоохранения.

«Каждый из нас — грузин, и я не думаю, что кого-то это удивит», — сказала она, подчеркнув, что «для общества важно постепенно смириться со значительными изменениями, которые происходят в мире». «Если гражданам других стран намного проще соблюдать определенные правила, то в Грузии это почему-то сложнее по сей день», — добавила министр.

«Учитывая напряженную социальную, экономическую и пандемическую обстановку, то, что наши граждане будут иметь больше гибкости, неплохое решение», — сказала Экатерине Тикарадзе.

Заместитель директора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе заявил, что не согласен с решением о выдаче постоянных паспортов гражданам и что его следует пересмотреть. «У нас уже зарегистрировано более 5000 случаев повторного заражения в стране, поэтому переболеть Ковидом, к сожалению, не гарантирует, что Ковид с вами больше не случится», — сказал он журналистам.

С 1 декабря в Грузии будут выдавать ковид-паспорта. Граждане Грузии старше 18 лет смогут посещать кафе, бары, рестораны, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы и гостиницы только в том случае, если они были вакцинированы двумя дозами, переболели вирусом или прошли тест ПЦР максимум за 72 часа, или в имеют отрицательный ответ на быстрый/антигенный тест за последние 24 часа.

