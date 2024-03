Министр здравоохранения Грузии подал в отставку

Администрация правительства Грузии сообщила, что 1 марта министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили подал в отставку с занимаемой должности.

По информации Администрации правительства, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел беседу с министром здравоохранения, после чего Зураб Азарашвили подал в отставку со своего поста.

В беседе с представителями СМИ премьер-министр Кобахидзе отметил, что он видел проблемы в плане управления коммуникациями, что, по его словам, особенно проявилось во время протестов против решения правительства о сносе здания Республиканской больницы в Тбилиси.

Кобахидзе подчеркнул, что «когда мы имеем дело с отраслевым министерством, необходимо максимально тесно сотрудничать с представителями и специалистами отрасли» и добавил, что у Азарашвили была именно эта проблема.

Пока неизвестно, кто сменит Азарашвили на посту министра здравоохранения. По словам премьер-министра, в консультациях примут участие члены команды, в том числе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Зураб Азарашвили занимал пост министра здравоохранения с 27 декабря 2021 года.

Отставка Азарашвили стала первой кадровой перестановкой в правительстве Кобахидзе.

24 февраля после встречи с медперсоналом Центральной республиканской больницы премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне протеста врачей, продолжавшегося в течение месяца, правительство приняло решение, что здание республиканской больницы не будет сноситься.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)