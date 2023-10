Плановые и экстренные онкологические операции будут финансироваться всем пациентам

Less than a minute

По решению правительства Грузии, всем онкологическим больным по всей стране (кроме застрахованных за счет бюджетных средств) будут финансироваться как плановые, так и экстренные онкологические операции. Среди них есть застрахованные ветераны и те пациенты, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари.

Согласно поправке, одобренной правительством Грузии, лечение онкологических заболеваний будет одинаково доступно каждому бенефициару, независимо от его дохода, в рамках программы всеобщего здравоохранения.

В августе этого года правительство приняло решение профинансировать гормональную терапию, химиотерапию, лучевую терапию и лекарства для всех онкологических больных по всей стране.

