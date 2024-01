Сотрудники Республиканской больницы протестуют против решения правительства о сносе здания больницы

Сотрудники Университетской клиники им. Н. Кипшидзе («Республиканская больница») 26 января провели акцию перед зданием Министерства здравоохранения, где протестовали против решения правительства о сносе здания больницы. Участники акции призывают правительство отменить решение, а также отказываются от предложенной взамен компенсации.

25 и 26 января сотрудники больницы провели две акции протеста во дворе больницы. По их словам, они не против реабилитации, но опасаются, что больницу вообще упразднят. Они скептически относятся к обещанию правительства построить новую клинику. Сотрудники считают, что правительство будет использовать землю для других целей. Они также считают, что, предложив «беспрецедентно высокие» компенсации, правительство попытается подавить протесты. По мнению врачей, правительство должно обеспечить их участие в принятии решений о будущем больницы.

«Мы ожидали реабилитацию, а не реорганизацию», – сказал один из врачей, участвовавших в акции.

Министр здравоохранения Зураб Азарашвили выразил готовность провести встречу с работниками Республиканской больницы и лично ответить на их вопросы. Однако участники акции отказались с ним встречаться до тех пор, пока решение не будет отменено. Тем не менее, сегодня в министерстве сообщили, что его представители встретились с несколькими представителями больницы и ответили на их вопросы о компенсациях. Исполняющий обязанности директора Медицинского холдинга Грузии Георгий Енукидзе отметил, что встреча прошла с немногими людьми, которые нашли время.

Правительство Грузии объявило о решении снести здание Республиканской больницы 22 января. Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что реконструкция здания невозможна из-за его состояния и поэтому его необходимо демонтировать. По словам премьер-министра, на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение – новая Республиканская больница.

Премьер-министр также отметил, что всем работникам будет предоставлено альтернативное предложение о трудоустройстве или «беспрецедентно достойная компенсация».

По данным Министерства здравоохранения, сотрудники должны в течение двух недель выбрать одно из четырех предложений:

Любому сотруднику, работающему только в Республиканской больнице, в качестве компенсации будет предоставлена ​​единовременная зарплата за 12 месяцев;

Если сотрудник клиники работает еще и в другом учреждении, в качестве компенсации он получит зарплату за 4 месяца;

Медицинским работникам, отказывающимся от 12-месячной компенсации, Министерство здравоохранения предложит трудоустройство на ту же должность в другой медицинской клинике и компенсацию в размере 4-месячной зарплаты;

Медицинскому персоналу, который не работает в другом учреждении и министерство не может предложить альтернативную работу, министерство будет выплачивать ежемесячную зарплату в течение 3 лет до трудоустройства.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)