ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა, ეკატერინე ტიკარაძემ ცოტა ხნის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ იგი თანამდებობას ტოვებს და საქმიანობას ქართული ოცნების პოლიტიკურ საბჭოში განაგრძობს.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)