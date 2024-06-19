Георгий Цагареишвили – новый заместитель министра здравоохранения. Фото: Минздрав Грузии
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Георгий Цагареишвили назначен новым заместителем министра здравоохранения

Civil.ge Send an email 19/06/2024 - 16:27
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Георгий Цагареишвили назначен новым заместителем министра по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, – сообщило министерство 19 июня.

Георгий Цагареишвили с 2022 года по настоящее время был депутатом Парламента Грузии 10-го созыва и первым заместителем председателя фракции «Грузинская мечта».

В 2004-2016 годах был депутатом Парламента Грузии 6, 7 и 8 созывов. В 2014-2016 годах он был членом фракции «Свободные демократы», а в 2012-2014 годах — членом фракции «Грузинская мечта – Свободные демократы».

В разные годы Георгий Цагареишвили был членом Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам, Комитета по аграрным вопросам, а также Юридического комитета и Комитета евроинтеграции.

В 2017-2018 годах Цагареишвили занимал должность советника министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

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Civil.ge Send an email 19/06/2024 - 16:27
30 1 minute read

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