Георгий Цагареишвили назначен новым заместителем министра здравоохранения

Георгий Цагареишвили назначен новым заместителем министра по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, – сообщило министерство 19 июня.

Георгий Цагареишвили с 2022 года по настоящее время был депутатом Парламента Грузии 10-го созыва и первым заместителем председателя фракции «Грузинская мечта».

В 2004-2016 годах был депутатом Парламента Грузии 6, 7 и 8 созывов. В 2014-2016 годах он был членом фракции «Свободные демократы», а в 2012-2014 годах — членом фракции «Грузинская мечта – Свободные демократы».

В разные годы Георгий Цагареишвили был членом Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам, Комитета по аграрным вопросам, а также Юридического комитета и Комитета евроинтеграции.

В 2017-2018 годах Цагареишвили занимал должность советника министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

