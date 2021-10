Премьер о Саакашвили: «Пусть ведет себя прилично, а то добавим еще другие статьи»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили много времени посвятил вопросу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в интервью телекомпании «Имеди» 3 октября, а в конце интервью даже предупредил его.

«Пусть ведет себя прилично, а то добавим еще другие статьи», — сказал премьер в ответ на письмо, которое Михаил Саакашвили из тюрьмы отправил председателю партии «Единое национальное движение» и кандидату в мэры Тбилиси Нике Мелия, в котором он пишет, что «мы должны постоянно и сильно атаковать».

По словам премьер-министра, правоохранительные органы располагали полной информацией о перемещении Саакашвили «начиная с Украины и до Грузии» и ждали «необходимого момента» для его задержания.

По словам Ираклия Гарибашвили, в стране планировалась «грязная провокация» под руководством Саакашвили, «этого больного человека». Среди них рассматривалось также «убийство нескольких лидеров оппозиции».

По его словам, 3 октября, на второй день после выборов, оппозиция планировала провести акцию протеста на площади Свободы, где вечером должен был появиться Саакашвили.

«Во время кульминации они смогли бы мобилизовать наверно максимум 10 000 человек, и полиции, естественно, пришлось бы задержать его, в том числе, пришлось бы применить специальные средства, и тогда одной из версий рассматривали убийство нескольких оппозиционных лидеров», — заявил глава правительства.

По его словам, цель этого заключалась в том, чтобы делегитимизировать действующую власть в глазах Запада и подготовить почву для назначения новых выборов и требования отставки правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что Михаил Саакашвили «полностью отбудет» все 6 лет заключения, к которым его приговорили, и «мы создадим ему комфорт в тюрьме».

«Если кто-то придет и спросит нас, призовет нас, сегодня никто не сможет освободить Саакашвили (из заключения)», — добавил Ираклий Гарибашвили.

В 2018 году бывший президент был признан судом виновным по двум разным делам. В частности, он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани. Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили, что в качестве максимального наказания предусматривает лишения свободы до 5 лет.

