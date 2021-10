В Польше отреагировали на «ухудшение здоровья Саакашвили»

Министерство иностранных дел Польши и польские депутаты отреагировали на сообщения об ухудшении здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Саакашвили объявил голодовку с 1 октября, дня его задержания в Грузии.

Как сообщили 14 октября в МИД Польши, ухудшение здоровья Саакашвили обсуждалось министерством с исполняющим обязанности посла Грузии в Варшаве. «Прозрачность, соблюдение верховенства закона и воздержание от политических действий важны для достижения евроатлантических устремлений Тбилиси», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Заместитель спикера нижней палаты польского законодательного органа — Сейма Малгожата Госевска заявила в тот же день, что она инициировала встречу членов польского парламента для обсуждения ухудшения здоровья Саакашвили.

Вице-спикер отметила, что депутаты обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и к спецпредставителю ЕС по правам человека Эймону Гилмору с просьбой принять незамедлительные меры и «убедить власти Грузии немедленно освободить Михаила Саакашвили».

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

