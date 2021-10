Иностранные политики и бывшие лидеры о необходимости освобождения Саакашвили

Депутаты Европарламента, литовские депутаты, а также бывшие лидеры Латвии, Украины и Швеции говорят о необходимости освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили из заключения.

Совместное письмо адресовано президентам Совета Европы, Еврокомиссии и Европарламента Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и Давиду Сассоли, и подписано, в частности, 26 депутатами Европарламента, 27 депутатами парламента Литвы, по одному депутату из Польши, Эстонии и Чехии.

«С учетом обращения президента Саакашвили в Европейский суд по правам человека и для того, чтобы вывести Грузию из существующего политического кризиса в демократии, содержание Саакашвили под стражей должно быть приостановлено до того, пока в его отношении не пройдет справедливый судебный процесс по любому предъявленному ему обвинению», — говорится в в совместном письме.

Отмечая отсутствие доверия общественности к системе правосудия Грузии, они подчеркнули, что «необходимо ввести некоторые элементы международного наблюдения, чтобы помочь разрядить напряженность».

Подписанты также заявили, что в Соглашении от 19 апреля «недвусмысленно» говорилось, что «эпоха политически мотивированного правосудия должна наконец закончиться в Грузии». Согласно письму, освобождение Саакашвили должно подготовить почву для «обновленного соглашения о стабилизации» в Грузии.

«Каждый день, когда власти Грузии продолжают политически мотивированное преследование и аресты своих политических оппонентов и предшественников, это еще один день, который ухудшает цикл крайней политической поляризации в Грузии», — говорится в совместном письме.

Согласно письму, это делает невозможным объединение политических сил вокруг национальных приоритетов. Крайняя поляризация «разрушает демократические институты, что является лучшей защитой Грузии от экзистенциальных угроз, с которыми она все еще сталкивается».

«Мы знаем, куда ведет такой подход. Сейчас не время молчать», — заявили подписавшиеся под письмом.

По их словам, арест Саакашвили лишь усугубляет политический кризис после многих лет «крайней поляризации», которая привела к свободному контролю над прессой, запугиванию и слежке за журналистами, оппозиционными политиками, активистами и иностранными дипломатами, а также ограниченным пространством и ресурсами для политической оппозиции.

В письме подчеркивается, что обвинения в адрес Саакашвили считаются политически мотивированными и «никогда не получали международного признания». Подписавшие говорят, что его никто не ловил, когда он продолжал работать и путешествовать за границей.

Письмо подписано также несколькими грузинскими политиками и бывшими послами.

Михаил Саакашвили, который покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)