Парламент прекратил депутатские полномочия Нике Мелия

На пленарном заседании 5 октября Парламент 79 голосами, уже во второй раз прекратил депутатские полномочия председателю Единого национального движения и кандидату в мэры столицы Нике Мелия, на этот раз на основании его собственного заявления.

Ника Мелия отказался от депутатского мандата 29 июля после того, как Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения от 19 апреля. 3 августа он официально подал заявление в парламентский Комитет по процедурным вопросам.

Правящая команда впервые прекратила полномочия Нике Мелия в декабре 2019 года после того, как Городской суд вынес обвинительный приговор по делу об искусственном банкротстве «Карту банка», на основании обращения прокуратуры.

Ранее до этого раз Парламент снял депутатскую неприкосновенность с Мелия в феврале этого года в связи с невыплатой увеличенного залога по делу группового насилия во время антиоккупационных акций протеста 20-21 июня 2019 года, а также на основании обращения прокуратуры, вслед за чем последовала отставка Георгия Гахария с должности премьер-министра.

