Парламент снял депутатскую неприкосновенность с Ники Мелия

На пленарном заседании 16 февраля Парламент Грузии 88 голосами против 2, на основании обращения прокуратуры, снял депутатскую неприкосновенность с председателя Единого национального движения Ники Мелия.

Депутаты парламентского большинства единогласно поддержали это решение на фоне протестов гражданских активистов и оппозиционных политиков у здания Парламента. Депутаты от партии «Граждане» проголосовали пртив снятия, а Европейские социалисты, прошедшие в Парламент по списку Альянса патриотов, в голосовании не участвовали.

Депутаты от оппозиционных партии, находящихся в режиме бойкота, по-прежнему не присутствовали и на сегодняшнем заседании.

Генеральная прокуратура обратилась в Парламент с просьбой снять неприкосновенность с Мелия 12 февраля после того, как лидер ЕНД в ноябре отказался внести дополнительные 40 000 лари в качестве залога за то, что в знак протеста выбросил браслет электронного мониторинга.

Парламент предыдущего созыва уже снял один раз депутатскую неприкосновенность с Ники Мелия 26 июня 2019 года, в рамках продолжающегося до этого времени расследования по поводу организации-руководства и участия в групповом насилии во время антиоккупационной акции протеста 20-21 июня 2019 года.

На следующий день Тбилисский городской суд освободил Мелию под залог в размере 30 000 лари. В июле того же года Апелляционный суд Тбилиси обязал прокуратуру осуществлять дополнительный электронный мониторинг в отношении Ники Мелия. После этого ему на руку был прикреплен специальный браслет.

Теперь суду придется решить, изменить ли председателю Национального движения на основании обращения прокуратуры меру пресечения с залога на предварительное заключение.

«Раб никогда не сможет судить и арестовывать гордого гражданина Грузии, особенно из-за дела 20 июня», – сказал Ника Мелия перед тем, как Парламент снял с него иммунитет. Он добавил, что не потерпит «несправедливости» и что «осуждение людей якобы во имя закона» должно прекратиться.

Перед пленарным заседанием народный защитник также выступил с заявлением, в котором призвал Парламент не давать согласия на применение задержания в отношении Мелия, а прокуратуру – пересмотреть свое решение о применении мер пресечения в отношении председателя ЕНД.

«Такое избирательное преследование в отношении председателя крупнейшей оппозиционной партии нанесет серьезный ущерб качеству демократии в стране и еще больше поляризует политическую среду», – говорится в заявлении НПО «Международная прозрачность – Грузия», которые также было опубликовано перед началом заседания Парламента.

