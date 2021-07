Ника Мелия покидает Парламент

После того, как Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из Соглашения 19 апреля, председатель Единого национального движения Ника Мелия заявил сегодня на брифинге, что покидает Парламент и все свое внимание будет уделять избирательной кампании. Он также отметил, что и другие депутаты от «ЕНД – Сила в единстве» продолжат свою парламентскую деятельность.

По словам Мелия, Грузинская мечта вышла из соглашения, потому что опасается записи документа, согласно которой, если правящая партия не наберет 43% голосов на предстоящих выборах в самоуправление, в 2022 году должны быть проведены новые парламентские выборы.

«Грузинская мечта слишком ясно видела, что потерпит поражение на этих выборах», — сказал Ника Мелия, добавив, что «не имеет значения, признает ли Грузинская мечта принцип 43 процентов, мы пойдем на этот референдум, и мы победим Грузинскую мечту и Грузинская мечта будет вынуждена назначить досрочные парламентские выборы».

Он также призвал своих коллег по оппозиции «не говорить ни слова о бойкоте местных выборов». «Я попросил своих друзей остаться в парламенте технически, формально, чтобы вынудить Грузинскую мечту довести до конца процедуры перехода к пропорциональной избирательной системе», — сказал он.

«Если они и от этого откажутся, международное сообщество четче увидит, с каким коварством они имеют дело», — сказал он.

По условиям Соглашения от 19 апреля, любые последующие парламентские выборы должны проводиться полностью по пропорциональной системе. Что касается порога, то на следующих двух выборах он должен колебаться между естественным порогом и 2%. Согласно действующему законодательству, население будет избирать Парламент полностью по пропорциональной системе с 2024 года, а порог будет 5%.

Избирательный блок ЕНД – сила в единстве принял решение войти в Парламент 30 мая, но не подписал Соглашение от 19 апреля. К этому времени документ уже подписали большинство оппозиционных партий. Поводом для отказа подписать соглашение в Национальном движении назвали пункт об амнистии за события 19-20 июня 2019 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)