По словам премьера Грузии, реализация проекта Намахванской ГЭС при существующих условиях не будет продолжена

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам 9 июня, что проект Намахванской ГЭС не будет продолжен в при существующих условиях.

Ираклий Гарибашвили отметил, что с инвестором ведутся переговоры об улучшении условий контракта, и выразил надежду, что инвестор согласится на новые «хорошие для страны» условия проекта, что инвестор «будет проводить наилучшие интересы нашего населения, в том числе, граждан, протестующих против Намахванской ГЭС».

Отметив, что он «активно» работаает над этим вопросом, Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что он «унаследовал» проблему, указав, таким образом, на бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

«Если кто-то думает, что 100 лет превратятся в 49 лет, и это будет решением этой проблемы, мы можем заранее сказать, что это не так», — заявил сегодня же один из лидеров протеста против строительства Намахванской ГЭС Варлам Голетиани в ответ на слова премьер-министра.

Примечательно, что просочившийся в СМИ из Министерства юстиции документ также содержит несколько критических замечаний по соглашению, заключенному правительством Грузии с инвестором.

Активисты-противники проекта, общественные организации и местные жители объяснят протест вредоносной сделкой с инвестором и воздействием на окружающую среду. Благодаря «крупным иностранным инвестициям» в размере 800 миллионов долларов США правительство Грузии и сторонники проекта надеются повысить энергетическую безопасность страны и обеспечить рабочими местами до 1600 человек.

В ущелье реки Риони уже более семи месяцев проходят акции протеста против строительства Намахванской ГЭС. За этот период активисты также установили палатки возле строительства ГЭС и организовали масштабные акции протеста в Кутаиси и столице.

Проект строительства Намахванской ГЭС включает две ГЭС на реке Риони, Нижнюю Намахванскую ГЭС мощностью 333 МВт и Верхнюю Намахванскую ГЭС мощностью 100 МВт. Проект реализует компания «Энка Рениюэблс», 90% акций которой принадлежит турецкому конгломерату ENKA Insaat ve Sanayi A.S., а 10% — норвежской группе Clean Energy Group.

