НПО прекратили связи с отношения с «защитниками ущелья Риони» из-за их позиции по «Маршу достоинства»

Две неправительственные организации прекратили связи с «Движением за спасение ущелья Риони», которое в течение восьми месяцев возглавляет протест против строительства Намахванской ГЭС, после того, как последнее приняло участие в акции против «Марша достоинства» 5 июля.

«Центр социальной справедливости» и «Зеленая альтернатива» заявили, что больше не смогут продолжить сотрудничество с движением после того, как его лидеры приняли участие в организованной Церковью контракции в то время, когда гомофобные группы проявили насилие в отношении журналистов.

Позиция «Защитников ущелья Риони» встать на сторону «насильственных, антидемократических и негуманных сил и то, что лидеры пошли против философских и этических основ собственного движения, сделало невозможным сохранение нашего альянса с ними», — заявили в Центре социальной справедливости 6 июля.

НПО «Зеленая альтернатива» заявила также 6 июля, что активисты ущелья Риони своим участием в контракции дискредитировали собственное движение и заняли «совершенно неприемлемую» позицию в отношении Прайда.

НПО имела в виду заявление движения от 2 июля, в котором говорилось, что тема ЛГБТК + стала основанием для «политического шантажа». В движении также отметили, что идея недели «Тбилиси Прайда» «не только однозначно является пропагандой нетрадиционного образа жизни, но и противоречит общественному мнению».

Позже директор «Тбилиси Прайда» Георгий Табагари подверг заявление движения, и отметил, что «ожидания в отношении ценностей лидеров этого движения не оправдались». Примечательно, что основные правозащитные организации ЛГБТ сообщества – «Тбилиси Прайд» и «Движение за равенство» поддерживали протест защитников ущелья Риони.

На фоне насильственных событий 5 июля в Тбилиси лидер движения Варлам Голетиани осудил насилие и подверг критике гомофобные группы. Он подчеркнул, что движение «За срасение ущелья Риони» откликнулось на призыв Церкви к мирному протесту.

Напряженность между ЛГБТ-дружественными группами и движением против Намахванской ГЭС впервые возникла в мае, когда лидеры движения прибыли в Тбилиси и проводили акции протеста в столице в течение нескольких дней.

Во время акций протеста произошли два инцидента, когда лидер ультраправой группировки Гурам Палавандишвили начал спорить с активистами движения «Позор» за ношение ими повязки в радужных цветах и выдворил их с акции. Во время второго инцидента Палавандишвили и его сын порвали баннер, который держал в руках ЛГБТ-активист.

Варлам Голетиани осудил насилие во время акций и подчеркнул важность терпимости и единства. Во время митинга 25 мая он заявил, что права всех, кто присоединился к митингу, будут защищены.

Намахванская ГЭС — многомиллионный проект в ущелье Риони, с помощью которого власти надеются повысить энергетическую безопасность, однако местные жители, активисты и НПО говорят о потенциальных рисках для окружающей среды и проблемах с условиями контракта с компанией. В настоящее время идет процесс посредничества. Власти заявляют, что условия существующего контракта будут пересмотрены.

