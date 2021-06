Натиа Турнава о расторжении договора по Худони ГЭС и судьбе проекта

Министр экономики Натиа Турнава заявила на брифинге 28 июня, что правительство рассматривает возможность расторжения соглашения с инвестором о планируемом строительстве Худони ГЭС в регионе Сванети (Западная Грузия).

По словам министра, в 2011 году правительство подписало соглашение с индийской компанией «Транс Электрика» о развитии Худони ГЭС, «хотя по объективным или субъективным причинам с тех пор прошло 10 лет, и проект не реализован». По ее словам, «есть множество разных причин», по которым проект не был осуществлен. «Поэтому год назад мы приняли решение провести переговоры с инвестором с помощью международного консультанта и расторгнуть договор, который был заключен между нами», — сказала Турнава.

«Конечно, если бы это была только их вина, мы, вероятно, резче пошли бы на расторжение этого контракта, но поскольку у обеих сторон есть объективные и субъективные причины, включая тему населения, правильное структурирование проекта и т.д., мы, обе стороны решили (прекратить) этот проект по взаимному согласию», — сказала министр экономики, добавив, что правительство обсудит вопрос возврата государству активов, которые были переданы компании.

Натиа Турнава также отметила, что после этого правительство решит, как лучше всего будет реализовать проект в будущем. «Последние события и развитие показали нам, что государство должно больше участвовать в реализации таких мегапроектов и становиться если не единоличным собственником, то хотя бы партнером», — сказала министр.

Объявление было сделано на фоне многомесячных протестов против строительства Намахванской гидроэлектростанции на реке Риони, где одной из основных опасений активистов является «антигосударственное» соглашение с инвестором.

Вопросы о сделке по Худони ГЭС возникли после того, как Министерство экономики наняло юридическую фирму Hogan Lovells International для переговоров с инвестором. Первое сервисное соглашение было подписано в мае 2020 года, которое было продлено до декабря того же года. Однако позже он был продлен, так как договоренность не была достигнута. По словам министра экономики, в настоящее время правительство продлевает договор о консультациях до конца 2021 года.

Проект строительства 700-мегаваттной Худонской гидроэлектростанции в регионе Сванети включает строительство 200-метровой плотины на реке Ингури. Реализация проекта впервые началась в 1980-х годах, но строительство было остановлено до распада Советского Союза из-за протестов, связанных с экологическими проблемами. Проект был возобновлен при администрации бывшего президента Саакашвили, который подписал контракт с Транс Электрика на строительство, владение и эксплуатацию гидроэлектростанции. Позже проект поддержало и правительство Грузинской мечты. Поскольку компания до сих пор не смогла начать строительство, истинные причины срыва проекта остаются неизвестными.

